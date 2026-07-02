陳永陸 - 網易迎北水長線看好 | 陸叔講股

網易（9999）近期股價明顯走強，尤其是在6月底的幾個交易日出現較大升幅，成交量同步放大。這輪升勢由結構性原因帶動，並非空穴來風，就是公司正式轉為「香港雙重主要上市」，並即將迎來港股通資金。



網易原本在港交所是第二上市，受惠港交所（388）給予的豁免安排。但根據港交所規則，如果公司全球交易量（按價值計算）有55%或以上轉移到香港，就會觸發「交易重心轉移」機制。網易2025財政年度正好達到這個門檻，因此港交所發出通知，公司原本有12個月寬限期（至2027年2月），但管理層決定提早行動，於6月30日正式轉為雙重主要上市。



轉為「雙重主要上市」



這轉變對股價有一個重要的實質影響，最直接的是，雙重主要上市後，網易有資格被納入港股通（南向通）。內地投資者可以透過滬港通直接買入公司股份，而不再受第二上市限制。南向資金一向對優質、盈利穩健、派息吸引的中概股有強烈興趣，一旦納入，流動性有望明顯改善，估值中樞也容易被重新定價，轉換前往往有資金提前布局。



除了上市地位的變化，網易的基本面其實一直提供支持。公司首季業績顯示，淨收入按年增長6.1%，達306億元人民幣，遊戲及相關增值服務收入貢獻主要部分，多款核心遊戲如《夢幻西遊》系列持續帶來穩定現金流，新遊戲管線亦被市場視為下半年潛在亮點。中國遊戲版號審批環境近期有所改善，整體行業氛圍正面，減少了監管不確定性對估值的壓抑。



從估值角度來看，目前網易市盈率相對其盈利增長和強勁現金流來說仍具吸引力，加上派息穩定，對中長線投資者有一定吸引力。高盛等大行近期維持「買入」評級並上調目標價，反映市場對其長期遊戲IP價值和現金回饋能力的認可，值得持續跟進。



資深獨立股評人

陳永陸