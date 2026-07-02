Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳永陸 - 網易迎北水長線看好 | 陸叔講股

陸叔講股
陸叔講股
陳永陸
5小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

網易（9999）近期股價明顯走強，尤其是在6月底的幾個交易日出現較大升幅，成交量同步放大。這輪升勢由結構性原因帶動，並非空穴來風，就是公司正式轉為「香港雙重主要上市」，並即將迎來港股通資金。

　　網易原本在港交所是第二上市，受惠港交所（388）給予的豁免安排。但根據港交所規則，如果公司全球交易量（按價值計算）有55%或以上轉移到香港，就會觸發「交易重心轉移」機制。網易2025財政年度正好達到這個門檻，因此港交所發出通知，公司原本有12個月寬限期（至2027年2月），但管理層決定提早行動，於6月30日正式轉為雙重主要上市。

轉為「雙重主要上市」

　　這轉變對股價有一個重要的實質影響，最直接的是，雙重主要上市後，網易有資格被納入港股通（南向通）。內地投資者可以透過滬港通直接買入公司股份，而不再受第二上市限制。南向資金一向對優質、盈利穩健、派息吸引的中概股有強烈興趣，一旦納入，流動性有望明顯改善，估值中樞也容易被重新定價，轉換前往往有資金提前布局。

　　除了上市地位的變化，網易的基本面其實一直提供支持。公司首季業績顯示，淨收入按年增長6.1%，達306億元人民幣，遊戲及相關增值服務收入貢獻主要部分，多款核心遊戲如《夢幻西遊》系列持續帶來穩定現金流，新遊戲管線亦被市場視為下半年潛在亮點。中國遊戲版號審批環境近期有所改善，整體行業氛圍正面，減少了監管不確定性對估值的壓抑。

　　從估值角度來看，目前網易市盈率相對其盈利增長和強勁現金流來說仍具吸引力，加上派息穩定，對中長線投資者有一定吸引力。高盛等大行近期維持「買入」評級並上調目標價，反映市場對其長期遊戲IP價值和現金回饋能力的認可，值得持續跟進。

資深獨立股評人
陳永陸

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
世界盃2026｜卡尼梅開二度 英格蘭驚險反勝剛果。路透社
世界盃2026｜卡尼梅開二度 英格蘭驚險反勝剛果
足球世界
5小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
23小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
11小時前
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
14小時前
Trader Joe’s遭入稟指控收據顯示印信用卡號碼過長，賠5800萬港元和解。 X
Trader Joe&#039;s｜收據印信用卡號碼過長願賠5800萬 每位顧客料可領800港元
即時國際
11小時前
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
影視圈
15小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
周潤發、曾志偉兩大影帝世紀同框 頭貼頭合照一人被美女包圍 掀《精裝追女仔》集體回憶
周潤發、曾志偉兩大影帝世紀同框 頭貼頭合照一人被美女包圍 掀《精裝追女仔》集體回憶
影視圈
9小時前
更多文章
陳永陸 - 國際娛樂業務轉型策略奏效 | 陸叔講股
國際娛樂（1009）的主要業務已聚焦於菲律賓的酒店及博彩運營，其核心資產為位於馬尼拉灣的LaVie Resort &amp; Casino Manila。這間綜合度假村持有菲律賓娛樂及博彩公司（PAGCOR）發出的臨時賭場牌照。公司業務發展的轉折點出現在2024年5月左右。當時國際娛樂接管並啟動LaVie Resort &amp; Casino Manila的博彩運營，標誌着集團從較傳統的酒店業務
2026-06-24 02:00 HKT
陸叔講股