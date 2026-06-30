甄榮 - 江西生物值得留意｜中環晨星

江西生物（6915）今日（30日）於本港掛牌上市，成為港股市場首間抗血清領域上市企業。自成立以來，江西生物始終深耕抗血清細分賽道，依託領先的技術研發實力、完善的產品管線布局與深厚的行業積累，構築起堅實的競爭壁壘。在一批批尚未盈利的創新藥企密集登錄資本市場中，江西生物的經營數據成為市場關注焦點。2023至2025年，該公司總收入從1.98億元穩步增長至2.35億元，經調整淨利潤從5548萬元升至1.13億元，3年間盈利能力實現跨越式提升。同期毛利率由67.8%增至76.8%，盈利質量持續優化。

在核心賽道上，江西生物展現出絕對的市場統治力。主力產品人用TAT競爭格局高度集中，2025年該公司內地市佔率高達65.8%，由於內地僅有兩間大規模生產企業，公司龍頭優勢難以撼動。放眼全球，就人用TAT領域，該公司同樣位居龍頭，是全球核心供應商、中國最大出口商。

高壁壘是江西生物最核心的護城河。抗血清行業擁有5至10年的漫長建設周期，准入門檻極高。該公司構建起全球少有的全產業鏈貫通能力，形成難以複製的競爭優勢，上游擁有內地規模最大的GMP標準馬匹飼養及免疫血漿採集基地，保障核心原材料穩定供應；中游掌握全球唯一的重組蛋白、mRNA及無血清抗原複合技術路線，疊加分子機制驅動的工藝突破，技術水平領跑全球；同時完成抗原開發、動物免疫、抗體純化、製劑生產全流程布局，實現端到端全產業鏈把控。此外，該公司提前布局多項先進純化技術，持續鞏固技術領先地位。在中國市場，僅有3間企業完成抗血清全產業鏈整合，江西生物規模居業內之首，築起同行難以逾越的行業高牆。

壁壘之外，江西生物布局的多個細分賽道同樣蘊藏巨大增量空間。其人用TAT所在的破傷風防治內地市場覆蓋率不足50%，自然增長動能充足；抗蛇毒血清方面，內地年需求量達120至180萬支，缺口超過100萬支，而且內地僅有一間獲批生產商，供需矛盾突出；馬狂犬免疫球蛋白領域，2025年內地III類暴露風險人群達1560萬，正規治療滲透率僅10.5%，市場供應存在大片空白。此外，該公司獸藥板塊依托千億級寵物醫療市場與穩步擴容的全球獸藥行業，為公司開闢了第二增長曲線。

多線並進之下，江西生物業績邊界還在擴張。綜合來看，江西生物憑藉自身技術積澱、完整產業鏈佈局及成熟產品管線，構建起難以逾越的行業護城河，行業龍頭壁壘扎實穩固。當前該公司已形成「經營穩健+壁壘深厚+成長確定」的完整投資價值邏輯，長期成長路徑清晰可落地，值得多加留意。

甄榮