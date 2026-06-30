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鄧聲興 - 藥明生物目標價看40元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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鄧聲興
3小時前
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產經 專欄
內容

　　藥明生物（2269）2025年全年歸母淨利潤49.1億元人民幣，按年大增46.3%，經調整歸母淨利潤56.4億元人民幣，按年增17.9%，利潤增速顯著高於收入增速。盈利爆發的核心驅動在於毛利率的系統性提升，全年毛利率按年大升5個百分點至46%，下半年更達48.8%，主要受益於高毛利的臨床前研究服務快速增長、WBS數字化平台驅動運營效率改善，以及全球產能利用率持續爬坡。截至年底未完成定單總額高達237億美元，其中未完成潛在里程碑付款定單達122億美元，按年大增53%，為未來業績積累巨大的潛在彈性。

　　業務結構上，公司正加速向高附加值複雜分子轉型，2025年新簽209個項目創歷史新高，其中三分二為雙抗、多抗及ADC等複雜分子，約半數來自美國客戶；雙多抗業務按年增速超過120%，ADC項目數按年增長30%至252個。CD3 TCE平台更成為現象級增長點，不僅帶來高價值定單，並有望分享未來銷售分成，商業模式實現升級。目標價40元，止蝕價30元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

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2026-06-29 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水