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朱紅 - 小米低位反彈 部署「14225」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　據報人工智能及智能體互聯系列7項國家標準正式發布，小米、快手、聯想等多間企業深入參與編制，將一線產業實踐融入國家標準體系。小米（1810）股價低位反彈，升至22元水平整固。如看好小米可留意認購證「14225」，行使價26元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡小米可留意認沽證「14139」，行使價14.88元，實際槓桿3倍，明年4月到期。

　　中芯國際（981）股價高位表現反覆，上周共錄得逾1600萬元資金流出中芯認購證好倉，中芯股價回落至10天線後見支持，升至84.8元水平整固。如看好中芯可留意認購證「29994」，行使價138.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意認沽證「29547」，行使價42元，實際槓桿4倍，今年12月到期。

　　外媒報道華盛頓與德黑蘭已同意停止互相襲擊，並將於本周在多哈恢復談判。外圍股市個別發展，恒指低位反彈，升逾350點在23000點附近整固。如看好恒指可留意牛證「69017」，收回價22418點，實際槓桿32倍，明年12月到期；或可留意恒指牛證「69601」，收回價22318點，實際槓桿28倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意熊證「65288」，收回價23718點，實際槓桿29倍，28年4月到期；或可留意熊證「66438」，收回價23818點，實際槓桿25倍，28年4月到期。

　　據報道指，歐洲正經歷有氣象紀錄以來最酷熱夏季，冷氣機需求大升，三星、美的、三菱電機等亞洲廠商定單激增。美的集團（300）股價持續反彈，惟於20天線見阻力，升幅收窄在約84元附近整固。投資者如看好美的可留意認購證「27479」，行使價100.1元，實際槓桿5倍，明年2月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-06-29 02:00 HKT
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