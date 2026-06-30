朱紅 - 小米低位反彈 部署「14225」 | 窩輪熱炒特區

據報人工智能及智能體互聯系列7項國家標準正式發布，小米、快手、聯想等多間企業深入參與編制，將一線產業實踐融入國家標準體系。小米（1810）股價低位反彈，升至22元水平整固。如看好小米可留意認購證「14225」，行使價26元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡小米可留意認沽證「14139」，行使價14.88元，實際槓桿3倍，明年4月到期。



中芯國際（981）股價高位表現反覆，上周共錄得逾1600萬元資金流出中芯認購證好倉，中芯股價回落至10天線後見支持，升至84.8元水平整固。如看好中芯可留意認購證「29994」，行使價138.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意認沽證「29547」，行使價42元，實際槓桿4倍，今年12月到期。



外媒報道華盛頓與德黑蘭已同意停止互相襲擊，並將於本周在多哈恢復談判。外圍股市個別發展，恒指低位反彈，升逾350點在23000點附近整固。如看好恒指可留意牛證「69017」，收回價22418點，實際槓桿32倍，明年12月到期；或可留意恒指牛證「69601」，收回價22318點，實際槓桿28倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意熊證「65288」，收回價23718點，實際槓桿29倍，28年4月到期；或可留意熊證「66438」，收回價23818點，實際槓桿25倍，28年4月到期。



據報道指，歐洲正經歷有氣象紀錄以來最酷熱夏季，冷氣機需求大升，三星、美的、三菱電機等亞洲廠商定單激增。美的集團（300）股價持續反彈，惟於20天線見阻力，升幅收窄在約84元附近整固。投資者如看好美的可留意認購證「27479」，行使價100.1元，實際槓桿5倍，明年2月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅