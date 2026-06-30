聞風至 - 昭衍新藥見支持有力再彈 | 鮮股落鑊

生科股及醫藥股近期不俗，個別股份而言，實驗猴價格持續高企，令昭衍新藥（6127）每次跌至15元水平均有強勁反彈力，昨日該股再彈逾7%，走勢上可謂華麗兜底，短線有望挑戰24元阻力。



隨着國內外生物醫藥投融資環境在2026年強勁回暖，實驗猴市場近年又回到「供應嚴重不足」局面。昭衍新藥被市場稱為「猴茅」，擁有全國最完整的靈長類（猴）動物資源平台之一，具備高門檻、高稀缺性的GLP毒理評價能力。



據昭衍新藥於5月19日舉行的業績說明會，集團管理層在會上表示，目前產業內食蟹猴供應仍偏緊。實驗猴價格變動主要源自於供需結構變化：當前需求有所回升，供需呈現偏緊狀態；然而，疊加各類不確定因素，未來價格走勢仍需持續觀察。



管理層稱，猴價上行會提高實驗用猴採購成本，對主營業務毛利率形成階段性壓制，並帶來一定的負向壓力；但同時，猴價上漲也會帶來生物資產評估增值，增厚帳面淨利潤。公司生物資產公允價值變動收益為2.46億元，成為獲利大幅成長的重要推手。首季期內，按中國會計準則，公司錄得純利2.38億元，按年升4.8倍。期內新簽定單金額約9.1億元，按年多1.1倍，令其在手定單金額累計約31億元，按年增長40.9%。公告中表示，公司在手定單儲備充足，為未來經營業績的持續釋放奠定堅實保障。



昭衍新藥憑藉「猴價回升」與「爆發式在手定單」雙輪驅動，已成功走出產業低谷。



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