大行晨報 - 風險偏好受制 紐元維持疲態｜大行晨報

美國聯儲局加息預期推動美元近月持續上揚，美元指數上周中曾觸及13個月高位101.80，其後小幅回落，但周線仍錄得連續第二周上漲。美聯儲新任主席沃什在本月中首次議息會議上，釋放出清晰的鷹派訊號，點陣圖亦顯示近半數委員支持年內加息，進一步鞏固了市場對緊縮政策的預期。根據CME FedWatch工具，交易員預估美聯儲12月加息概率已升至約86%，遠高於會議前的約61%；同時，9月加息25個基點的概率也達到約72%。接下來本周三美聯儲主席沃什、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利和加拿大央行行長麥克勒姆，將在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行年度中央銀行論壇同台講話。這是沃什上任後首次與全球主要央行行長同台亮相，其言論可能進一步勾勒美聯儲的政策路徑。



英鎊兌美元上周反覆走低，隨着貝安德成工黨黨魁大熱，英鎊在臨近周末獲得了一些喘息。分析師普遍認為，貝安德將在7月17日之前接替施紀賢出任首相，其本周的政策演講也將受到關注。然而，美伊暫停敵對行動導致油價在兩周內下跌約20%，這在一定程度上緩解了英倫銀行為防範通脹而加息的壓力，但也消除了英鎊潛在的利好因素。技術走勢而言，英鎊兌美元較近阻力預料可先看1.3280，而向上仍是繼續受制於25天平均線，目前位於1.3350。較大阻力預估為1.3550，而此前英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力。支持位將會回看1.3130，其後支撐料會看至1.3070及1.30，下一級預料在1.28水準。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，一眾中短期平均線形成自上而下壓制，而價格徹底跌破各組平均線，中短線依舊呈偏淡傾向。當前支撐預估在0.56以至0.5570水準，下一級關注0.5480/0.55，之後預估在0.54。阻力則回看0.5670及0.5720，較大阻力指向0.58及0.5840水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇