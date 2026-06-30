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大行晨報 - 澳元短線可逢低吸納｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美國PCE物價指數升至逾3年最高。數據顯示，美國5月PCE物價指數按年上升4.1%，期內，核心PCE物價指數按年上升3.4%，兩者均符合預期。除此之外，美國上修第一季經濟增速，第一季年化國內生產總值（GDP）終值按季增長2.1%，好過市場預期的升1.6%。美國經濟數據造好，市場對聯儲局今年下半年加息預期升溫。投資者可留意今個星期四公布的美國非農就業數據，市場預計美國6月失業率將維持在4.3%不變，非農就業職位將增長13萬份。

　　另外，澳洲第一季薪資物價指數按年升3.3%，按季則升0.8%，兩者均符合市場預期。而最新公布的數據顯示澳洲就業市場仍然強勁。最新公布的5月失業率輕微回落至4.4%，符合市場預期，期內就業人數大幅反彈4.03萬人，遠超市場預計的3萬人增幅。雖然澳洲經濟略放緩但仍穩定增長。最新公布的數據顯示，今年第一季澳洲經濟按年升2.5%，相較新西蘭加拿大等已出現明顯經濟放緩或技術性衰退的國家來說經濟增長仍然較為強勁，數據或令澳洲央行今年仍有空間繼續提升利率。

　　澳洲央行6月議息後宣布維持利率4.35厘不變，結果符合市場預期，為今年連續3次加息以來首次按兵不動。不過央行官員稱此次會議按兵不動，不代表不會再次加息，如有必要央行將會繼續提升利率。儘管美元近期反彈並創下逾一年來新高，多隻外幣出現明顯回調，但今年以來澳元作為G7貨幣當中表現最佳的貨幣，年初至今升幅仍高達3.3%。受美元強勢影響，澳元兌美元現時14天相對強弱指數（RSI）已跌至超賣區間，筆者認為澳元短線可於約0.68至0.685逢低吸納，初步目標價為0.7水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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