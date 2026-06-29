伍一山 - 恒指22500料有較大支持 | 有錢圖

大市上周五大幅下挫，恒指裂口低開124點至22952點，隨即反彈至全日高位22962點，跌114點，早段跌幅急劇擴大，午前見全日低位22518點，勁跌558點，午後略作反彈，收市報22671點，以大陰燭下跌405點，全日成交金額增至3421億元。



以周線圖分析，恒指上周以大陰燭暴跌1252點或5.24%，連跌7周，是10年來最長的連續跌浪。周線技術指標全面向淡， MACD雙熊，熊差不斷擴大；慢隨機指數跌進賣區並維持沽貨訊號，9周RSI跌至19.16開始超賣；保歷加通道被大陰燭進一步撐開，擴大後市下跌空間。



恒指上周低位22518點，剛好跌至去年2月升破的大型雙底頸線，估計會有較大的支持力度，不排除會有短線反彈，預料23000關口會有重大阻力。恒指10、20、50和100周線先後跌破，若22500點失守，要到250周線（21210）才有較大支持。港股走勢已轉淡，去年9月以來恒指營造頭肩頂或三頂，現在兩者均跌破頸線，以跌破三頂計，量度跌幅目標約為21800至22000點；以跌破頭肩頂計，量度跌幅目標約為20200點。



天數智芯黃昏之星料見頂



國企指數上周五大跌147點收報7460點，一周以大陰燭暴挫515點或6.46%。周線技術指標向淡，MACD雙熊，熊差擴大；慢隨機指數跌進超賣區；9周RSI跌至17.04超賣。國指剛好跌至250周線（7400）支持，超賣之下或有反彈，預料7800點水平會有阻力。



在AI熱潮中備受追捧的天數智芯（9903）上周五大跌13.74%收報684元，該股今年1月以144.6元招股上市，升至近日高位887.5元累升逾5倍。技術上，天數智芯股價上周四創新高後急回，出現「射擊之星」，上周五以大陰燭下跌，再計及上周三的大陽燭，三支燭構成「黃昏之星」見頂轉勢訊號，預料610元會有短線支持，較大的支持是前橫行區底部約370元。



伍一山