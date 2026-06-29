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聞風至 - 粵海投資升息俱備候位吸 | 鮮股落鑊

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聞風至
2小時前
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產經 專欄
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港股跌勢持續，恒生指數上周五曾跌逾500點，更告失守兩萬三關。大市低開124點報22952點，而此已是接近全日高位。恒指跌幅迅速擴大，早市最低見22518點，挫達558點。午後呈窄幅上落，最終收報22671點，跌405點。全日成交金額增至3421億元，連續6日錄得逾3000億成交。

　　波動市況下，不妨將注意力放於能提供較高的防守性股份之上，繼續物色高息優質股。東江水概念股粵海投資（270）擁有強勁的基本盤，近年更有「十五五」國家水網投資6萬億元（人民幣，下同）的潛在憧憬，現價股息率達5.9厘，稱得上升息俱備。

　　據官媒報道指，「十五五」期間國家水網建設投資預計將突破6萬億元，並新增300多萬個就業崗位。報道並引述水利部副部長孫志禹表示，「十五五」將做好完善水資源配置和供水保障體系、加快構建現代化流域防洪減災體系、完善河湖生態系統保護治理體系、加快數字孿生水網建設，以及持續完善水網建設運營機制等五方面工作。

現價股息率達5.9厘

　　報道提到，「十四五」時期，全國完成水利建設投資5.68萬億元，2022年以來連續4年完成投資超過1萬億元。其中，2025年完成水利建設投資1.28萬億元，吸納就業315萬人。「十五五」時期，中國還將實施一批重大水利工程，加快建設現代化水網。據德邦證券估算，「十五五」時期，水網年均投資規模可達1.2萬億元以上。

　　粵海投資是知名的供水及污水處理概念股，最為人熟知當然是其負責的東深供水工程項目（俗稱「東江水」），單是「東江水」項目已為該股集團帶來每年穩定的收益。據廣東省政府與港府簽訂的的供水協議，於2024年、2025年及2026年3個年度，每年基本水價分別為51.36億、52.59億及53.85億元（港元，下同）。

　　於2025年財年，粵海投資旗下供水業務佔收入比達75.11%、分部業績佔比更達77.67%。粵海投資股價自8.5元水平回調至7.8元水平，股息率已推升至5.9厘，估值上已進入吸引水平。

聞風至

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