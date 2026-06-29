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鄧力文 - Aave估值定價 | Exchange²

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鄧力文
2小時前
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產經 專欄
內容

當下的加密貨幣市場，正處於一個差到極點的半死不活狀態。最大的問題，在於失去往日引以為傲的核心定位。說它是最瘋狂的投機市場？大量散戶卻早已意興闌珊，大舉轉場到正在迎來超級周期的預測市場去賭命運。數據顯示，全球預測分析市場規模預計從2026年的275億元（美元，下同），狂飆至2034年的1166億。連Meta亦被傳出正秘密開發代號Arena的預測App，試圖引導IG與臉書的龐大用戶群進場割裂傳統博彩業。

　　在這種缺乏共識、主流敘事被截流的低谷期，投資者到底還可以做甚麼？正是尋找那些肉身仍在生存、且具備真實業務支撐的項目。最近，渣打銀行發表一份面向機構的內部付費研報，首次覆蓋去中心化借貸龍頭Aave，並拋出一個極其激進的預測，看好AAVE代幣在2030年底前飆升至3500元，潛在升幅高達50倍。這份研報的核心洞察，在於將Aave定義為一間自動化、無人運作的鏈上銀行。

　　再一同來看看AAVE的具體數字，截至2026年6月，Aave的總鎖倉量（TVL）穩定在121.39億（理解為這銀行有的存款）。總營收從2025年第3季峰值2.96億降至2026年首季1.97億，再滑落至次季的1.52億。這要了解AAVE的收入模式。Aave啟動費用開關後，遊戲規則變了。以前，借款人付的利息幾乎全數分給存款人，代幣持有人分不到。現在，把借貸利差中的一大部分，強行沉澱為毛利並直接流入DAO Treasury（國庫）。根據2026年次季的數據：總營收1.52億中，扣除存款人利息後，Gross毛利高達1972萬，純利潤高達1970萬。利潤率接近驚人的99%！如果我們用流通市值12.75億除以年化純利潤1.22億，得出的市盈率僅10.4倍。對於一間沒有員工薪酬負擔、沒有辦公室撇帳、全自動運作的科技龍頭而言，這根本是「煙蒂股」的定價，卻享受着科技股的增速。市場傳出Kraken母公司想以30%的折扣（3.85億估值）低價收購Aave 15%股份時，創辦人Stani Kulechov會在X平台憤怒回擊：「絕不賤賣」。

鄧力文

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2026-06-22 02:00 HKT
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