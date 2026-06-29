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大行晨報 - 加息預期支撐美元｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美元上周維持強勢，受助於市場對美聯儲年內加息強烈預期。根據CME FedWatch Tool，交易員預計美聯儲12月加息概率已升至約86%，而會議召開前僅為61%左右；目前9月加息25個基點的概率約為72%。由於周五為美國獨立日假期，美國提前於周四公布6月非農就業報告，而在此之前，周二將有美國6月消費者信心指數和5月JOLTS職位空缺，周三則公布ADP民間就業報告和製造業PM。

本周迎來美國就業數據

　　日本方面，最新公布東京6月核心消費者價格指數（剔除生鮮食品）按年上漲1.6%，符合市場預期，高於5月的1.3%，顯示中東衝突帶來的物價壓力正在擴大。剔除生鮮食品和燃料的「核心-核心」CPI按年上漲1.9%，高於5月的1.6%，該指數被日本央行視為衡量潛在通脹趨勢的更優指標，並可望為日本央行7月政策會議的重要參考。日本央行本月已加息至31年來最高水準，並暗示若物價壓力持續，將進一步收緊貨幣政策。

　　美元兌日圓上周逼近40年來高位，縱管官方干預警報頻頻拉響；匯價過去7周有6周收漲。儘管美聯儲基準利率維持在3.50%至3.75%，而日本央行儘管在6月將基準利率上調至1995年以來最高水準，但政策利率仍僅為1%。美聯儲緊縮預期堅挺、持續縮表支撐美債收益率，而日本央行收緊力度偏弱，套息交易持續打壓日圓。日本財務大臣片山皋月上周初與美國財長貝森特舉行了線上會議，重點討論針對日圓疲勢的政策應對措施，其中可能包括匯市干預。片山皋月表示當局已做好隨時應對匯率波動的準備。

　　美元兌日圓續呈走高，正衝向162關口。技術圖表所見，平均線保持多頭排列，美元兌日圓整體仍維持偏強走向，然而相對強弱指標正處超買區域，顯示上行動能可能逐步放緩。支持將參考位於161.20的上升趨向線，其後則會留意25天平均線160.35，若然此區亦失守，則或見匯價有開展調整的傾向，下一級看至50天平均線159.30及158，延伸支撐看至157.30水準。至於向上留意162，較大阻力估計為162.80以至164，隨後預估為165水平。

　　美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，當前匯價正居於此區之上，將或見觸發又一波延伸升勢，較大阻力指向0.8150及100周平均線0.8280水準，關鍵直指0.85關口。較近支持回看0.80關口，下一級料為250天平均線0.7930及0.7870，較大支持預估在0.7760及0.7670水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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2026-06-26 02:00 HKT
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