劉偉利 - Google的價格與成本 | 巨B講投資

Google母公司Alphabet近日股價在市場驟降：上周一（22日）急跌逾7%，創下數月來最大單日跌幅。表面上，市場把原因歸咎於兩位重量級AI科學家相繼離開。其一是諾貝爾獎得主John Jumper轉投Anthropic；其二是Google資深研究員Noam Shazeer加入OpenAI。這些人事變動確實容易引發外界猜測：人才是否出走、研發動能是否受影響、未來競爭是否變弱。



但更值得注意的是，同一天市場出現恐慌情緒，卻也有另一種訊號逆勢而來。巴菲特旗下波克夏海瑟威基金在近期反而增加持有Alphabet股份。然而，Google的股價還在接近歷史高位，這不禁讓人想像是否因為巴菲特退休，所以旗下基金已經改變了過往他們價值股票投資方式，還是我們未看到Google的某一些價值呢？



回顧過去兩年，市場對生成式AI的討論多着重於「模型能力」。各大企業競相投入巨額資金，砸GPU、建數據中心、訓練更大型模型，彷彿誰把模型做得更強，誰就能取得勝利。無論是OpenAI的GPT系列、Anthropic的Claude，或Google的Gemini，都投入同一場技術軍備競賽。只是當市場熱度推進到一定程度，模型本身逐漸不再是唯一的分水嶺。



Google其實早就釋出轉型方向。過去一年，Gemini API的定價持續下調，尤其Gemini Flash系列的價格，明顯低於同級競爭產品，並且提供相對更多的免費使用額度。同時，Google也重新調整面向消費者的方案：將Gemini Advanced整合到Google One AI Premium方案，並推出學生優惠與免費試用計劃，實質降低一般用戶的使用門檻。這些舉措看似低調，實際上卻是在回答一個更現實的問題——在激烈競爭中，用戶究竟為甚麼會選擇你？不只因為你「最強」，還因為你「用得起」。



因此，對投資者而言，真正的警示不在於科學家是否離開，而是市場開始逐步理解：AI下一場競爭重點，可能從「模型能力之爭」轉向「價格與成本之爭」。當Token逐漸商品化，大模型企業終究必須面對現實——在同樣用量與同樣需求下，誰能以最低成本提供最高智能，誰就更可能成為長期贏家。換言之，當商業模型成熟，市場將用財務結果而非研究光環來定價。



波克夏的增持，某種程度也可解讀為其對Alphabet幾項核心能力的信心，包括搜尋業務的基本盤、雲端基礎設施的長期布局，以及成本優化的可持續性。在AI從技術浪漫走向商業實作的轉折點，能掌握成本結構、並讓效率真正落到營運成果上的公司，才能在洗牌中站穩。



最後，這次事件對投資者的提醒是：短期波動不應掩蓋長期價值。面對AI產業可能出現的價格戰與利潤壓力，企業需要強化效率、控制成本；投資人則應更重視具成本優勢與長期護城河的公司。當變局真正展開，先看懂成本與價值的人，往往更能把握下一輪機會。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

