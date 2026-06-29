Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 時代變遷：從「零存整付」到「及時行樂」 | 神耆商機

神耆商機
神耆商機
關志康
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　茶聚間，有朋友剛從意大利回來，半開玩笑地抱怨：「現在去哪裏旅行都人山人海，不少年輕人好像不用上班。」這種觀察並非全無根據。疫後香港外遊人次已回復至疫情前約八至九成，短途航線成為主流；廉航長期壓低票價，若提早預訂，往返日本的機票往往不足1000港元。

　　有旅行社老闆說得直接：「以前旅行是花錢，現在某程度上是省錢。」在香港，一個普通周末的餐飲與消費動輒數百甚至上千元；相較之下，數天的短途旅行，食宿開支未必更高。於是，旅行不再是辛苦儲蓄後的獎勵，而逐漸變成一種可負擔的日常選項。

　　這種轉變，背後其實是理財邏輯的改寫。上一代人熟悉「零存整付」的模式：每月固定儲蓄，配合當年銀行定期利率動輒5至8厘，以及資產價格長期上升，「只要肯捱肯儲，生活終會改善」幾乎是一條可預期的路徑。但這個前提，今天已經動搖。

　　過去十多年，香港實際利率長期處於低位，甚至出現「負實際利率」（利率低於通脹）。回看前幾年，港元存款利率普遍低於2厘，而同期通脹約在2%至3%之間徘徊，意味着儲蓄的實際購買力不升反跌，「複利」的吸引力大幅削弱。

　　同時，資產回報亦不再穩定。恒生指數自2018年高位回落後，長期在約16000至22000點之間徘徊。有金融前輩坦言，這是對現實的理性回應：「當你發現儲十年，購買力未必增加，甚至可能倒退，而未來又充滿變數，自然會重新分配資源。」

　　新一代人不再相信單靠線性儲蓄可以帶來吸引的回報。他們更傾向透過轉工、技能提升、投資理財甚至發展副業，尋找更佳的路徑。問題或許不在於哪一代人更努力，而在於時代已經改變了「努力」的定義。

健康教育基金會主席
關志康
 

最Hit
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
14小時前
九龍城法院外紅Van剷行人路1死18傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
00:50
九龍城法院外紅Van剷行人路1死18傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
突發
8小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
13小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
8小時前
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
突發
5小時前
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
影視圈
9小時前
第69期六合彩今晚（28日）攪珠。
六合彩︱3000萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
6小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
7小時前
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
影視圈
8小時前
更多文章
關志康 - 香港人「超長青春期」 | 神耆商機
　　從加拿大回來的老前輩看着電視笑說：「《中年好聲音》又播？還這麼多人看？」 　　一位廣告界老行尊笑著解釋：「這種節目有收視，不但是因為唱得好，而是背後的故事。現在看電視的，多半也是中年人，看見別人轉換賽道，自然有共鳴。」那種感覺很直接——原來人生未必要沿着同一條路走到底。以往50歲轉行，常被視為「鋌而走險」；如今中途轉換跑道，反而越來越常見。 　　有位企業老闆說得很實在：「現在當警察
2026-06-22 02:00 HKT
神耆商機