關志康 - 時代變遷：從「零存整付」到「及時行樂」 | 神耆商機

茶聚間，有朋友剛從意大利回來，半開玩笑地抱怨：「現在去哪裏旅行都人山人海，不少年輕人好像不用上班。」這種觀察並非全無根據。疫後香港外遊人次已回復至疫情前約八至九成，短途航線成為主流；廉航長期壓低票價，若提早預訂，往返日本的機票往往不足1000港元。



有旅行社老闆說得直接：「以前旅行是花錢，現在某程度上是省錢。」在香港，一個普通周末的餐飲與消費動輒數百甚至上千元；相較之下，數天的短途旅行，食宿開支未必更高。於是，旅行不再是辛苦儲蓄後的獎勵，而逐漸變成一種可負擔的日常選項。



這種轉變，背後其實是理財邏輯的改寫。上一代人熟悉「零存整付」的模式：每月固定儲蓄，配合當年銀行定期利率動輒5至8厘，以及資產價格長期上升，「只要肯捱肯儲，生活終會改善」幾乎是一條可預期的路徑。但這個前提，今天已經動搖。



過去十多年，香港實際利率長期處於低位，甚至出現「負實際利率」（利率低於通脹）。回看前幾年，港元存款利率普遍低於2厘，而同期通脹約在2%至3%之間徘徊，意味着儲蓄的實際購買力不升反跌，「複利」的吸引力大幅削弱。



同時，資產回報亦不再穩定。恒生指數自2018年高位回落後，長期在約16000至22000點之間徘徊。有金融前輩坦言，這是對現實的理性回應：「當你發現儲十年，購買力未必增加，甚至可能倒退，而未來又充滿變數，自然會重新分配資源。」



新一代人不再相信單靠線性儲蓄可以帶來吸引的回報。他們更傾向透過轉工、技能提升、投資理財甚至發展副業，尋找更佳的路徑。問題或許不在於哪一代人更努力，而在於時代已經改變了「努力」的定義。



健康教育基金會主席

關志康

