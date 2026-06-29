彭丽婷 - 「十五五」20萬億能源規劃與香港機遇 | 零碳築跡

國家發展改革委與國家能源局近期印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》，明確提出「十五五」期間能源重點項目和新業態投資規模將超過20萬億元。這龐大的投資計劃標誌着我國能源發展將全面轉向清潔低碳與安全高效，也為具備資金與技術優勢的香港企業帶來切實的市場機遇。



在宏觀層面，這20萬億投資主要聚焦於強化能源安全保障、推進綠色低碳轉型以及發展新質生產力。規劃強調，新能源主體地位將進一步突出，電源側新能源投資比重將提升至近60%。同時，國家將加力推進「算電協同」，鼓勵具備條件的算力設施實現綠電直連，並支持新型儲能與虛擬電廠等靈活調節資源的發展。這意味着，未來的能源市場不僅是發電與輸電的市場，更是數字化能源管理與綜合能源服務的市場。



對於香港而言，這20萬億投資提供了明確的參與路徑。國家能源局明確表示，「十五五」期間將堅持開門搞建設，加力支持民營企業投身新型能源體系，擴大民營企業在能源重大項目及新業態中的投資空間。香港作為國際金融中心，擁有豐富的綠色金融資源與成熟的專業服務體系。香港企業可以通過綠色債券、產業基金等金融工具，為內地的風光儲氫一體化基地、零碳園區等項目提供資金支持。



同時，香港在綠色科技領域的研發優勢也能與內地的產業化能力形成互補。例如，近期香港與東莞簽署投資意向協議，共建可持續航空燃料（SAF）產業鏈，正是「科研在香港、生產在內地」模式的典型示範。此外，在應對人工智能發展帶來的算力能耗激增方面，香港在數據中心節能、虛擬電廠算法及能源數字化管理等領域的技術積累，能夠直接對接內地龐大的「算電協同」市場需求。



面對這一歷史性機遇，香港企業應主動對接國家「十五五」規劃。一方面，可聯合內地企業參與新能源裝備製造、綜合能源服務及綠色基礎設施建設等實體項目；另一方面，發揮「超級聯絡人」作用，引入國際標準與資金，助力內地新能源企業拓展海外市場。



「十五五」新型能源體系的建設是一項系統工程。香港憑藉其獨特的金融與創科優勢，不僅能在這20萬億的投資藍海中分享發展紅利，更能為國家實現「雙碳」目標與能源轉型貢獻實質力量。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

