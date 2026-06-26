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郭家耀 - 大家樂估值有望重估 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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郭家耀
16分鐘前
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產經 專欄
內容

　　大家樂（341）去年錄得股東應佔溢利1.641億元，下跌29.5%，集團期內收入81.83億元，減少4.5%。經調整EBITDA為5.726億元，下降16.7%。集團下半年的表現顯著復甦，股東應佔溢利較上半年大幅上升151.1%，顯示管理層快速應對措施已初見成效。

　　大家樂採取多項優化行動，包括整合香港門店網絡，關閉低效益分店，同時開設小型門店以提升效率。內地業務雖受外賣平台價格戰影響，但仍維持盈利能力。多元化業務展現強韌性，休閒餐飲貢獻提升，機構飲食業務的市場佔有率亦持續擴大。

　　集團展現對股東的回饋決心。末期息每股30仙，按年增加20%，連同中期息10仙，全年維持派息40仙，派息比率高達141.4%，反映現金流充裕。

　　管理層亦計劃以最高5000萬元內部資金在公開市場回購股份，有望提振市場信心並推動股價重估。入巿價5.2元，目標價6元，止蝕價4.7元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

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