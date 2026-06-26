朱紅 - 中芯逆市造好 追「17584」 | 窩輪熱炒特區

美光科技季績勝預期，帶動環球晶片股份上漲。中芯國際（981）股價逆市造好，曾高見88.7元。如看好中芯，可留意中芯認購證「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



報道指阿里巴巴（9988）及旗下千問被美國AI企業Anthropic指控不當存取其大模型數據，阿里股價受壓，曾跌逾5%低見94元，創年多新低。如看好阿里，可留意阿里認購證「13817」，行使價118元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿3倍，明年1月到期。



據報美國今年第一季經常帳赤字進一步擴大至逾2268億美元，高於市場預期，外圍股市走勢各異，恒指則持續受壓，一度跌逾400點，失守兩萬三關口，創年多新低。



如看好恒指，可留意恒指牛證「69017」，收回價22418點，實際槓桿31倍，明年12月到期；或可留意恒指牛證「69601」，收回價22318點，實際槓桿27倍，明年12月到期。



如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證「65288」，收回價23718點，28年4月到期；或可留意恒指熊證「63265」，收回價24018點，實際槓桿20倍，28年4月到期。



建滔積層板（1888）股價逆市升逾一成，升越百元關口，曾高見107.2元，再創新高。如看好建板，可留意新建板認購證「13870」，行使價128.88元，實際槓桿2倍，明年2月到期。如看淡建板，可留意建板認沽證「13714」，行使價46.88元，實際槓桿1倍，明年4月到期。



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朱紅