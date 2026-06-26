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朱紅 - 中芯逆市造好 追「17584」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
20分鐘前
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產經 專欄
內容

　　美光科技季績勝預期，帶動環球晶片股份上漲。中芯國際（981）股價逆市造好，曾高見88.7元。如看好中芯，可留意中芯認購證「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　報道指阿里巴巴（9988）及旗下千問被美國AI企業Anthropic指控不當存取其大模型數據，阿里股價受壓，曾跌逾5%低見94元，創年多新低。如看好阿里，可留意阿里認購證「13817」，行使價118元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿3倍，明年1月到期。

　　據報美國今年第一季經常帳赤字進一步擴大至逾2268億美元，高於市場預期，外圍股市走勢各異，恒指則持續受壓，一度跌逾400點，失守兩萬三關口，創年多新低。

　　如看好恒指，可留意恒指牛證「69017」，收回價22418點，實際槓桿31倍，明年12月到期；或可留意恒指牛證「69601」，收回價22318點，實際槓桿27倍，明年12月到期。

　　如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證「65288」，收回價23718點，28年4月到期；或可留意恒指熊證「63265」，收回價24018點，實際槓桿20倍，28年4月到期。

　　建滔積層板（1888）股價逆市升逾一成，升越百元關口，曾高見107.2元，再創新高。如看好建板，可留意新建板認購證「13870」，行使價128.88元，實際槓桿2倍，明年2月到期。如看淡建板，可留意建板認沽證「13714」，行使價46.88元，實際槓桿1倍，明年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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