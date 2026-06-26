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聞風至 - 中興兜底短線反彈概率高 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
19分鐘前
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產經 專欄
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港股反彈一日過後即回復跌勢，恒生指數周四一度失守兩萬三關，最低見22978點，挫達434點，創一年新低。最終收報23076點，跌335點。全日成交金額3257.8億元。

　　中興通訊（763）於最近3個交易日連續下試24元關口仍然守得住，短線企穩概率正在提升，接下來如能走出兜底勢頭將會更為理想，上望首個阻力位將落在28元關口，預料在內地啟動工業5G獨立專網試點之後，中興反彈概率不低。

　　報道指，國家工信部聯合國務院國資委等五部門共同啟動工業5G獨立專網試點，支持原材料、裝備製造、消費品、電子信息、國防科技、能源交通等行業領域的大型特大型企業建設獨立專網，鼓勵「5G+工業互聯網」融合應用城市試點率先開展獨立專網建設工作。

首站先上望28元

　　試點內容包括部署基礎設施、創新應用場景、建設管理平台、探索建設模式、做好安全保障等五個方面。其中提出，積極挖掘高速傳輸、超低時延、通感一體、無源物聯、高精定位、網絡智能等5G/5G演進（5G-A）技術特性的應用潛力，加速5G深入生產與管理各環節，聚焦行業需求提高應用場景適配性，推動全流程管控、協同生產等創新應用，加快獨立專網與工業生產深度融合。

　　另一方面，中興通訊首席發展官崔麗近日提出，當前世界正經歷深層範式轉換，AI技術保持高速迭代，市場需求從「千人一面」走向「一人千面」，不確定性成為唯一確定性。

  崔麗又指，面向「人機共生」的未來，中興通訊堅守價值貢獻者的生態定位，堅持開放合作，持續創新突破，攜手全球夥伴構建更加強大繁榮的良性生態。

　　中興通訊一直是5G基建的重點概念股，其在工業專網、5G-A、通感一體、邊緣計算等領域均具備成熟方案。政策明確要求加速5G深入生產與管理環節，提升場景適配性，推動全流程管控與協同生產等創新應用，可望為中興帶來更理想的經營環境，再加上集團在AI及機械人領域上已累積大量技術，有指今年將是機械人出貨量爆發的一年，都可能為中興業績表現帶來巨大轉機。

聞風至

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