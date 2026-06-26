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大行晨報 - 金價進入回調時期｜大行晨報

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產經 專欄
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　　近日商品市場表現不佳，金價與油價齊挫。美國財長貝森特表示，新任聯儲局主席沃什對於降低通脹的態度強硬，市場解讀聯儲局大機會恢復加息，或者聯邦基金利率將大機會下半年維持高位水平。美元持續走高，並於本周三盤中高見101.8水平，創去年5月來新高。美元走強情況下，現貨金價跌破每盎司4000美元水平，長達3年的黃金牛市或暫告一段落；加上美伊和平談判過後，更多運油輪駛過霍爾木茲海峽，市場避險情緒回落，紐約期油自3月初以來首次跌穿每桶70美元。

　　現貨金價自今年1月創每盎司5595美元的歷史高位後，走勢持續在高位調整，並在3月失守50天線。雖然金價一度反彈向上，但仍受制於50天線，並於近期再失守250天線，現貨黃金本周三低見每盎司3959美元，金價由今年1月高位回撤幅度近30%。執筆之時，美國的PCE物價指數尚未公布，如PCE數據升溫或超出市場預期，美匯指數有機會再上揚使金價走勢受壓。

　　近期華爾街多間大行紛紛下調對現貨金價的目標，繼高盛之後，德意志銀行亦下調對金價的預測，估計金價第3季見每盎司4300美元，第4季金價預測亦調低至4800美元，花旗則表示由於年內美國利率可能於高位徘徊，該行把近期金價目標從每盎司4300美元下調至4000美元。展望未來金價走勢，我們將下半年現貨金價預測調低至每盎司3600美元。從技術走勢上看，現貨黃金從今年1月29日高位每盎司5598美元，回調至2月3日每盎司4396美元，回調幅度達21.4%，而金價在3月中第二輪的回調同樣接近21%，因此我們預測金價有機會下試每盎司3850美元，以滿足過去兩次整調幅度，並於每盎司3600美元見支持。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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