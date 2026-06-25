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朱紅 - 華虹再創新高 留意「13488」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
4小時前
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產經 專欄
內容

　　據報台積電調漲晶圓代工價格，涵蓋7nm及以下所有先進製程，整體漲幅約5至10%。華虹宏力（1347）股價顯著造好，曾升近兩成高見199.2元，再創新高。如看好華虹可留意認購證「13488」，行使價288.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「29917」，行使價114.7元，實際槓桿2倍，今年12月到期。

　　晶片股份普遍造好，中芯國際（981）股價於20天線見支持，曾升逾一成高見86.45元。如看好中芯可留意認購證「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　報道指國務院總理李強在夏季達沃斯論壇致辭，表示中國科技進步和產業升級給世界帶來更多發展機遇，下一步將推進科技創新和產業創新深度融合，持續強化科技和產業相互促進良性循環。恒指低位反彈，升約百點在23400點附近整固。如看好恒指可留意牛證「65320」，收回價22918點，實際槓桿38倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊證「63265」，收回價24018點，28年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-06-24 02:00 HKT
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