朱紅 - 華虹再創新高 留意「13488」 | 窩輪熱炒特區

據報台積電調漲晶圓代工價格，涵蓋7nm及以下所有先進製程，整體漲幅約5至10%。華虹宏力（1347）股價顯著造好，曾升近兩成高見199.2元，再創新高。如看好華虹可留意認購證「13488」，行使價288.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「29917」，行使價114.7元，實際槓桿2倍，今年12月到期。



晶片股份普遍造好，中芯國際（981）股價於20天線見支持，曾升逾一成高見86.45元。如看好中芯可留意認購證「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



報道指國務院總理李強在夏季達沃斯論壇致辭，表示中國科技進步和產業升級給世界帶來更多發展機遇，下一步將推進科技創新和產業創新深度融合，持續強化科技和產業相互促進良性循環。恒指低位反彈，升約百點在23400點附近整固。如看好恒指可留意牛證「65320」，收回價22918點，實際槓桿38倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊證「63265」，收回價24018點，28年4月到期。



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朱紅