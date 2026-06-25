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利貞 - 泡泡瑪特盈利能力續提升 | 實力股起底

實力股起底
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利貞
4小時前
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產經 專欄
內容

近年內地消費市場雖然受到經濟環境及消費信心影響，但潮流玩具及IP經濟卻展現出強勁增長動力。隨着年輕消費群體對情感消費、收藏文化及個性化產品需求不斷提升，潮玩產業逐漸由小眾市場發展成為具規模的消費賽道。行業中，泡泡瑪特（9992）憑藉強大的IP孵化能力、完善的零售渠道及全球化布局，成功佔據行業龍頭地位，未來有望繼續受惠於IP經濟及海外市場擴張帶來的增長機遇。建議可於153元買入，中長線目標價195元。泡泡瑪特昨天收報158.1元，升1.4元，升幅0.893%。

加快全球化布局

　　泡泡瑪特是中國最大潮流玩具企業之一，主要業務涵蓋潮玩產品設計、IP運營、零售銷售及授權合作等，旗下擁有MOLLY、SKULLPANDA、DIMOO、HIRONO等多個知名原創IP，並與多個國際品牌及藝術家合作，持續推出新產品系列。近年公司成功將潮玩由單純收藏品逐步發展成為文化消費品，進一步擴大市場影響力。

　　近年泡泡瑪特逐步由產品驅動轉向IP生態驅動。過去市場對盲盒模式存在一定爭議，認為其收入來源較為單一。然而，隨着公司不斷完善IP矩陣，相關角色已逐漸發展成具備獨立商業價值的品牌資產。集團除了推出玩具產品外，亦積極拓展動畫、主題展覽、授權合作及主題樂園等業務，進一步提升IP價值及變現能力。

　　海外市場是泡泡瑪特未來重要的增長引擎之一。目前集團已在亞洲、歐洲及北美等多個地區設立門店及自動販售機，並積極發展線上銷售渠道。公司產品已進入英國、法國、意大利、美國、日本及東南亞等市場，全球化布局持續加快。

　　隨着中國原創IP逐漸獲得海外消費者認可，泡泡瑪特正由「中國潮玩品牌」向「全球IP品牌運營商」轉型。此外，數碼化營運亦有助推動增長。集團近年持續發展會員體系及線上社群平台，透過數據分析了解消費者偏好，提高新品開發效率及市場推廣效果。同時，線上渠道與線下門店形成互補，有助提升整體經營效率及品牌影響力。隨着全球業務規模擴大及IP矩陣進一步完善，預期集團盈利能力仍有提升空間。

利貞

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