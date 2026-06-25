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聞風至 - 潤電高息 波動市可取 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
4小時前
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產經 專欄
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港股五連跌後終於止跌，恒生指數周三高開84點報23420點，其後反覆向上，最高見23565點，升229點。尾段升幅收窄，收報23412點，升75點。全日成交金額續回落至3229.2億元。

　　雖然市場信心低迷，筆者相信，AI浪潮尚未完結，問題只在於「撈底」的時機及策略，昨日提到要有心理準備面對跌完再跌的股價，仍是最佳策略。在未有合適對象前，不妨吼高息電力股，而華潤電力（836）也是一隻可取之選，股息率高達6厘。

　　港股仍未見反彈動力，美匯指數強勢企於100樓上，兼美股AI狂牛於高位「腳震震」，正在輸出負面情緒，中國經濟方面，據報今年「618購物節」增長放緩至1%，港股在內地經濟未見好轉的大前提下，難言見底。

AI用量爆發帶動增長

　　特別是現在恒指由一批「傳統科技股」佔據，阿里（9988）、京東（9618）及美團（3690）等在港上市的科技藍籌卻在今次「618」大失利。據報，在今次「618購物節」GMV增長僅得1%的情況下，抖音及拼多多的GMV卻錄得增長2成及3成，即是說，傳統龍頭被搶去極大份額，難怪美團昨日再創52周新低、京東要下試百元關口。

　　值得一提是，近日官媒再寫專題文章講「『十五五』投資5萬億 二○三○年初步建成新型電網」，文中再次強調「算力的盡頭是電力」，以及引述發改委表示，「十五五」時期中國新型電網建設總投資規模預計將突破5萬億元人民幣，推動中國電網邁上升級之路。

　　在疫情之後，內地策略對發電企業的價值採取更彈性的處理，曾有報道指，新的分時電價機制把一天24小時分成高峰、尖峰、平段、低谷、深谷等多個時段。每個時段的電價都不一樣，高峰和低谷的電價差在3到4倍。

　　從用電量角度分析，去年中國用電量首破10萬億千瓦時，為美國的兩倍，再於今年首5月按年升5.7%，其中數據中心、充換電服務用電量按年增逾4成，在內地AI用量爆發下，未來數據中心勢將繼續成為帶動增長的火車頭，而電力股可以坐享高息去博這次AI浪勢不是虛火。

聞風至

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