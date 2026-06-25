郭家耀 - 百勝中國目標價400元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
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百勝中國（9987）與Yum！Brands達成協議，以12億美元現金對價，收購必勝客品牌在中國內地的所有權。交易完成後，公司將不再需要向Yum！Brands支付特許經營費，為未來加速擴張提供強有力支持。必勝客作為中國的休閒餐飲品牌，2026年第一季同店交易量已連續第13個季度實現正增長，餐廳利潤率及經營利潤更連續第8個季度提升。目前已在超過1100個城鎮布局4375間必勝客餐廳，形成覆蓋廣泛及高效運營的網絡。公司計劃進一步深化必勝客的業務版圖，目標於2028年前將門店數量擴展至6000間以上，並於2029年前實現經營利潤較2024年翻倍。成為品牌所有者後，百勝中國將擁有更大的策略靈活性，能夠在菜單創新、門店模式優化、新業務模塊開發以及營運管理等方面進行更自主、更深入的探索，進一步契合中國消費者多元化的休閒餐飲需求。入巿價320元，目標價400元，止蝕價290元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
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