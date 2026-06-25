大行晨報 - 美元維持強勢高走｜大行晨報

市場風險情緒仍見受制，中東局勢雖然較此前有所緩和，但仍未完全消除市場擔憂。美國總統特朗普表示，伊朗已經同意開放相關設施接受核查；然而，伊朗外交部長阿巴斯．阿拉格齊隨後表示，雙方圍繞核問題的實質性談判實際上尚未正式啟動，顯示相關分歧依然存在。此外，伊朗首席談判代表強調，霍爾木茲海峽未來將繼續處於伊朗嚴格監管之下，不會恢復至衝突爆發前的狀態。由於霍爾木茲海峽是全球重要能源運輸通道，相關表態意味能源市場仍可能面臨一定不確定性。與此同時，美國正在推動以色列與黎巴嫩展開新一輪談判。



市場關注美通脹數據



美國周四晚將公布的5月個人消費支出（PCE）物價指數，成為市場關注的焦點。這個美聯儲最青睞的通脹指標，預計核心PCE環比上漲0.3%、同比達3.4%，整體PCE同比可能攀升至4.1%。倘若PCE數據若超出預期，將進一步強化加息押注。



紐元兌美元在5月份兩度未能衝破0.60的心理關口，踏入6月份以來則見匯價顯著走低，技術上正形成一組均稱的雙頂形態，頸線0.58水準破位後，或將迎來進一步的技術下行壓力；較大支撐預估在0.56以至0.5570水準，下一級關注0.5480/0.55。阻力則回看0.5720及0.58，其後將指向0.5940及0.60關口。



澳洲統計局周三公布的經濟數據顯示，5月CPI按年增長4.0%，低於市場預期的4.3%，亦低於上月的4.2%。剔除汽車燃油後，以截尾均值CPI衡量的核心通脹率5月升至3.6%，高於上月的3.4%。核心通脹率同樣遠高於央行設定的2%至3%年度目標。5月CPI低於市場預期，顯示物價壓力有所降溫，進一步支持澳洲央行維持利率不變的立場。然而，核心通脹率當月有所上升，且仍遠高於央行的年度目標，這趨勢可能令央行在未來數月繼續保持鷹派態度。澳洲央行今年已累計加息75個點子，以應對2025年底以來物價壓力的再度升溫；但央行於6月初維持利率不變，表示目前準備靜觀其變，觀察近期加息措施的實際效果。



澳元兌美元過去一周在0.70區間橫盤整固，而向上仍會先以0.72水準為參考，50天平均線亦要留意，自5月中旬以來，匯價亦曾數度探試指標而再行回升，故目前位於0.7130的50天平均線仍具一定技術意義，下方支持看至0.69及250天平均線0.6780，之後關注0.67水準，為年初時間多日探試的重要底部。較近阻力回看0.6970及0.70，下一級阻力預料在100天平均線0.7090及50天平均線0.7130，其後參考0.72水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

