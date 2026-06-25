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大行晨報 - 加元見逾一年低位｜大行晨報

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產經 專欄
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　　自今年2月28日美伊戰爭爆發以來，伊朗方面封鎖了霍爾木茲海峽，導致大量船隻滯留。儘管美伊稱談判取得進展，但雙方在若干問題上仍各執一詞。不過，霍爾木茲海峽航運量日漸增加，伊朗與阿曼表示將就海峽航行服務以及相關費用進行磋商。伊朗方面，本周稱霍爾木茲海峽已經向商船免費開放，為期60天，開放期間不會收取任何費用，至於開放期60天過後的具體情況將由美伊談判結果決定。另外，國際能源署表示，阿聯酋6月初石油出口量已恢復至美伊戰爭爆發前水平的近85%。受以上消息影響，國際油價連續第三周回落，紐約期油價格本周三盤中曾一度失守72美元每桶水平，創今年3月來新低，逐漸逼近美伊開戰前的水平。

　　受油價持續回落影響，加元近兩月來走勢偏軟，美元兌加元從今年4月30日低位1.355至周三高位約1.4238，升幅超出5%，加元亦創2025年4月來的低位。加拿大央行6月議息會議將利率維持在2.25%不變，為連續第5次按兵不動，結果符合市場預期。加央行稱不會讓能源價格升溫引發持續性通脹，但現階段暫時未有足夠證據顯示油價上升引發通脹水平全面回暖，但央行重申如果需要抑制通脹將毫不猶豫提升利率。但現時加國經濟疲弱，不足以令加央行像澳洲央行一樣激進加息。

　　加拿大國內生產總值（GDP）連續兩個季度收縮，最新數據更是與市場預期的增長背道而馳，是自2020年以來首度陷入技術性衰退。若美伊談判有所進展，我們認為美元兌加元短線有望測試1.43水平。若未能守住該位置，下一高位為去年高位約1.45水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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