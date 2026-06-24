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彭偉新 - 英矽智能上望50元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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彭偉新
34分鐘前
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產經 專欄
內容

　　英矽智能（3696）在港股醫療板塊中定位獨特，以生成式人工智能為核心，透過Pharma.AI整合Biology42、Chemistry42、Medicine42及Science42模組，覆蓋靶點發現、分子設計及臨床預測全流程，嘗試提升研發效率。其核心管線Rentosertib（ISM001-055）針對特發性肺纖維化（IPF），已完成IIa期臨床試驗並推進III期準備。公司同時透過授權合作取得收入，雖然去年收入約5600萬美元並錄得虧損，但隨着臨床推進及里程碑確認，市場關注其成長拐點。股價經調整後進入整固階段，後續走勢仍屬事件驅動。

　　英矽智能股價近日在跌返低位30.82元後，9天RSI一度跌返30水平後走勢開始反彈，而且在股價連升4個交易日後，RSI已升返30以上，結束超賣的走勢，整體走勢有望進一步轉強。投資者可在43元水平買入，上望50元，但若失守20天線約38.7元宜沽出止蝕。

　　本人並非證監會持牌人，本人並沒持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師
彭偉新

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