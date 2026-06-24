Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 滙控具估值重構空間 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
34分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　滙豐控股（005）2026年首季列帳基準收入達186億美元，按年增長6%，經調整收入191.25億美元，按年增長7.8%，超過市場一致預期。

　　集團近期與谷歌雲達成多年期AI戰略合作，未來兩年內將新增逾200個AI應用場景，每個核心項目預計帶來超過1億美元的收入增長或成本節約。集團維持2026至2028年每年ROTE保持在17%以上的中長期指引不變，四大業務板塊均實現雙位數ROTE。滙豐作為亞洲最大財富管理機構及全球產業鏈重構的核心受益銀行，在亞洲富裕居民財富全球配置、人民幣國際化及中國企業「出海」三大結構性趨勢驅動下，疊加高ROTE與高股息的雙重優勢，中長線估值重構空間廣闊。目標價165元，止蝕價138元。

　　筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

最Hit
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
7小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
星島申訴王｜港女旺角餐廳遇硬闖半裸走光 惡男拒道歉反發難圖「郁手」
申訴熱話
7小時前
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
01:13
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
12小時前
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
01:00
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
突發
9小時前
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
飲食
11小時前
邵子風遇襲｜曾被蝦頭視作丈夫 疑以患躁鬱症為由拖延婚事 公開追呂方老婆70萬寸唐紫睿隆胸
邵子風遇襲｜曾被蝦頭視作丈夫 疑以患躁鬱症為由拖延婚事 公開追呂方老婆70萬寸唐紫睿隆胸
影視圈
8小時前
墮海男子由水警救起，送院搶救後不治。蔡楚輝攝
中區海濱長廊71歲韓籍男墮海 兩警員跳海救人 惜送院不治
突發
2026-06-21 08:03 HKT
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
生活百科
8小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
15小時前
更多文章
鄧聲興 - 長飛海外布局進入收成期 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　長飛光纖光纜（6869）2026年第一季度業績營收36.95億元人民幣，按年增長27.7%，歸母淨利潤更飆升226.4%至4.95億元，毛利率41.5%與淨利率15.84%均創上市以來新高。其核心驅動力在於全球AI算力基建對光纖需求的結構性爆發，疊加光纖預製棒供給短缺引發的價格急升。供給端方面，光棒擴產周期長達約兩年，產能擴張遠慢於AI需求增速；需求端則受AI數據中心擴建、海外電信基建回暖及光
2026-06-23 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水