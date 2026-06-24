鄧聲興 - 滙控具估值重構空間 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

滙豐控股（005）2026年首季列帳基準收入達186億美元，按年增長6%，經調整收入191.25億美元，按年增長7.8%，超過市場一致預期。



集團近期與谷歌雲達成多年期AI戰略合作，未來兩年內將新增逾200個AI應用場景，每個核心項目預計帶來超過1億美元的收入增長或成本節約。集團維持2026至2028年每年ROTE保持在17%以上的中長期指引不變，四大業務板塊均實現雙位數ROTE。滙豐作為亞洲最大財富管理機構及全球產業鏈重構的核心受益銀行，在亞洲富裕居民財富全球配置、人民幣國際化及中國企業「出海」三大結構性趨勢驅動下，疊加高ROTE與高股息的雙重優勢，中長線估值重構空間廣闊。目標價165元，止蝕價138元。



筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興