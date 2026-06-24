朱紅 - 阿里5連跌 博「13817」 | 窩輪熱炒特區

報道引述數據顯示，今年618購物節全網電商累積銷售額為9340億元人民幣，按年增長4%，但增速不及去年。阿里巴巴（9988）股價連跌5日，失守百元關口曾低見98.7元。如看好阿里可留意認購證「13817」，行使價118元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿3倍，明年1月到期。



晶片股份個別發展，中芯國際（981）股價一度逆市上升，惟仍受制於20天線，倒跌至78元附近好淡爭持。如看好中芯可留意認購證「24258」，行使價101元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



據報美國發布為期60天的伊朗石油銷售許可，兩國代表均指首輪會談進展良好。外圍股市個別發展，恒指跌勢持續，曾跌逾500點低見23252點，創年多新低。如看好恒指可留意牛證「59302」，收回價22778點，實際槓桿33倍，明年12月到期；或可留意恒指牛證「69597」，收回價22658點，實際槓桿29倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊證「61629」，收回價24218點，28年4月到期；或可留意恒指熊證「60944」，收回價24618點，實際槓桿16倍，28年4月到期。



長飛光纖光纜（6869）股價表現反覆，早段曾升越300元關口再創新高，惟其後遇沽壓，倒跌至265元水平好淡爭持。如看好長飛可留意認購證「28691」，行使價300元，實際槓桿2倍，今年12月到期；或留意長飛認購證「29696」，行使價258.88元，實際槓桿2倍，今年11月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅