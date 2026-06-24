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陳永陸 - 國際娛樂業務轉型策略奏效 | 陸叔講股

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陳永陸
29分鐘前
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產經 專欄
內容

國際娛樂（1009）的主要業務已聚焦於菲律賓的酒店及博彩運營，其核心資產為位於馬尼拉灣的LaVie Resort & Casino Manila。這間綜合度假村持有菲律賓娛樂及博彩公司（PAGCOR）發出的臨時賭場牌照。公司業務發展的轉折點出現在2024年5月左右。當時國際娛樂接管並啟動LaVie Resort & Casino Manila的博彩運營，標誌着集團從較傳統的酒店業務，逐步轉向以綜合度假村及博彩為核心的菲律賓市場布局。

　　根據牌照要求，公司承諾將項目發展為大型綜合度假村，並需投入至少10億美元資金。進入2025年，公司進一步加大項目升級力度，簽署總值約25億菲律賓披索的建設合約，重點擴充博彩設施容量，包括將賭桌數量由約80張增加至110張以上，老虎機數量由約500台提升至920台以上。這些升級措施旨在提升項目整體接待能力與收入潛力。

博彩營運收入帶動增長

　　與此同時，菲律賓博彩行業在近年呈現明顯增長態勢。根據PAGCOR數據，2024年菲律賓博彩業全年總收入（GGR）約3723億菲律賓披索。2025年博彩總收入繼續維持可觀增長，達到3961億菲律賓披索。行業增長主要受惠於菲律賓旅遊業復甦，以及電子博彩業務的快速發展。與澳門市場較為集中依賴單一客源不同，菲律賓博彩業的遊客來源較為多元，涵蓋東南亞、韓國、日本及本地市場，抗外部波動的能力相對較強。

　　在這一行業背景下，國際娛樂的收入結構亦出現顯著變化。截至2025年12月止的6個月，公司收入達到4.59億港元，較上一年度大幅增加71.5%，主要貢獻來自菲律賓賭場業務啟動後的博彩營運收入。然而，由於項目仍處於開業初期及大規模投資階段，固定成本、折舊及融資利息負擔較重。2026年，公司業務發展出現新進展。菲律賓線上博彩營運商DigiPlus先後認購國際娛樂兩批可換股票據，累計金額達16億港元。首批集資所得已用於償還主要債務。

　　此外，公司正與相關方就菲律賓線上博彩平台展開合作，探索將實體賭場業務與數字博彩領域結合的可能性。這些發展顯示，國際娛樂在持續推進實體項目升級的同時，亦開始布局線上業務作為潛在增長方向。

　　整體而言，國際娛樂的業務發展歷程，可反映公司從傳統酒店運營，逐步轉型為以菲律賓綜合度假村及博彩為核心的策略調整。這轉型與菲律賓博彩行業近年受旅遊復甦及電子博彩帶動的增長趨勢相呼應。目前項目仍處於設施升級與業務爬坡階段，收入已因新業務貢獻而大幅上升，相信盈利能力將進一步改善及得到驗證。

資深獨立股評人
陳永陸

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