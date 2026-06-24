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聞風至 - 吉利現水平估值具吸引力 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
34分鐘前
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產經 專欄
內容

美股三大指數周一繼續呈個別發展，港股卻是頹勢未止。恒生指數高開32點報23800點，隨後升至23825點，惟此已是高位，大市隨即掉頭，越跌越多，午後最低見23252點，挫達516點。收報23336點，跌432點，連跌5日。全日成交金額降至3343.6億元。

　　港股低處未算低，恒指上周失守兩萬四關後，至今尚見未反彈，周一收市成功守住23700點關口，昨日卻跌勢加劇，進一步下挫逾400點，短線下試兩萬三關壓力大增。

　　除了來自「傳統科技股」的沽壓外，近期還有一批內房股拖累大市，還要留意美國SpaceX引發的恐慌情緒，港股一批原本當炒的AI概念股亦要掉頭向下。

基本面穩健 出口動能強

　　從美股來看，這次下跌更似是調整多於「玩完」，港股則有其最大優點「勝在夠殘」，然而難估美股會否飛出「黑天鵝」。在此環境下，港股短線難言見底，但亦有一批股份已經跌進「射程範圍」，從估值角度看，已經開始有吸引力，投資者要撈底的話，首先要控制好注碼，隨時準備要面對跌完再跌的股價，以及有足夠的耐性捱過這個不知會否進一步升級的下跌浪。

　　股份當中，近年積極重整電動車品牌的吉利汽車（175）已經相當吸引，最新市盈率來到9.6倍水平，又有2.8厘股息率作為安全網。

　　集團於今年首季核心利潤按年增31%至45.6億元（人民幣，下同）；首季銷量70.94萬輛，按年增長0.8%。受益於出口銷量的強勁增長及高價值產品銷售佔比提升，集團期內收入增速高於銷量增速。

　　吉利業績表現算是「交到數」，亦是出口表現較好的中資汽車品牌之一。里昂報告指，吉利海外擴張步伐加快，5月出口量達8.5萬輛，更引述管理層表示，若非物流瓶頸，單月海外定單已可突破10萬輛。聽完這段樂觀發言，里昂將吉利全年出口預測由80萬輛上調至106萬輛，預計佔全年總銷量約32%。

　　吉利基本面穩健、出口動能強、估值回落至單位數市盈率，都為該股提供良好的支持力，只是市況風高浪急，我們必先做好心理準備，預備隨時要面對「極端環境」。

聞風至

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