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大行晨報 - 圓匯維持走弱 警惕干預風險｜大行晨報

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產經 專欄
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　　英國首相施紀賢周一宣布辭去工黨領袖和首相職務，結束數月政治動盪，觸發繼任者角逐。辭職決定是在工黨5月地方選舉遭遇慘敗、黨內議員對其領導力和政策議程日益公開反對的背景下作出。施紀賢在唐寧街10號外表示，他將留任至黨魁競選完成，以確保權力有序交接。前大曼徹斯特市長貝安德在6月18日補選中取得決定性勝利，被視為黨魁和首相職位的有力競爭者。

　　美聯儲上周宣布維持聯邦基金利率於3.50%至3.75%不變，點陣圖出現自2012年公布利率預測以來最劇烈的單次轉向，政策走向從「何時降息」翻轉至「是否加息」。新任美聯儲主席沃什在首次新聞發布會中，刪除了「下一步行動將是降息」的表述，並拒絕向市場提交個人點陣預測，打破了美聯儲自2012年引入點陣圖制度以來歷任主席均予提交的慣例。市場本周將密切關注美國5月個人消費支出（PCE）價格指數與採購經理人指數（PMI）初值。美聯儲上周釋放下一步存在加息可能性的訊號後，這些數據或會視作進一步行動的佐證和指引。調查顯示，經濟學家預計，將於周四公布的5月份PCE物價指數將升至4.0%。

　　英鎊兌美元走勢，較近阻力先看1.3280，而英鎊向上仍是繼續受制於25天平均線，目前位於1.3390。較大阻力預估為1.3550，而此前英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力。支持位將會回看1.3160及1.3070，關鍵指向1.30關口以至1.2960。

　　美元兌日圓企穩到161區間，尚見受助於國貨幣政策緊縮預期。日本財務大臣片山皋月周二表示，她已於周一與美國財政部長貝森特舉行線上會議，雙方就全球金融市場形勢進行討論。她承認，當前匯率的劇烈波動「令人擔憂」。

　　美元兌日圓6月以來持續在159至161區間震盪，逼近日本財務省2024年底至2025年初防守的160干預關口。上周四美元兌日圓突破161，來到本周一更衝上161.92，為2024年7月以來最高水準。技術圖表所見，平均線保持多頭排列，美元兌日圓整體仍維持偏強走向，然而相對強弱指標正處超買區域，顯示上行動能可能逐步放緩。支持將參考161及上升趨向線160.70，其後則會留意25天平均線160，若然此區亦為失守，則或見匯價有開展調整的傾向，下一級看至50天平均線159.20及158，延伸支撐看至157.30水準。至於向上留意162，較大阻力估計為162.80以至164，隨後預估為165水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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　　美國勞動力市場回穩、核心個人消費支出（PCE）物價指數依然頑固，就業和通脹具備韌性的情形下，美國聯儲局在剛剛結束的超級議息周中符合市場預期，宣布利率按兵不動，但局方釋放強烈鷹派訊號，令市場重燃對聯儲局加息的可能性。最新公布的利率點陣圖顯示，有高達9名官員預計今年需要加息，與3月時的鴿派態度大幅逆轉，市場更將首次加息預期提前至今年9月。 　　雖然市場一直傳來美伊和平協議談判的消息，但美國總
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