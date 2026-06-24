大行晨報 - 英鎊短線料區間整固｜大行晨報

美國勞動力市場回穩、核心個人消費支出（PCE）物價指數依然頑固，就業和通脹具備韌性的情形下，美國聯儲局在剛剛結束的超級議息周中符合市場預期，宣布利率按兵不動，但局方釋放強烈鷹派訊號，令市場重燃對聯儲局加息的可能性。最新公布的利率點陣圖顯示，有高達9名官員預計今年需要加息，與3月時的鴿派態度大幅逆轉，市場更將首次加息預期提前至今年9月。



雖然市場一直傳來美伊和平協議談判的消息，但美國總統特朗普威脅若黎巴嫩真主黨持續攻擊以色列，將對伊朗發動打擊。地緣政治不確定性令美伊談判再蒙上陰影，市場恐慌情緒升溫，資金加速流入美元資產。美匯指數升穿101水平，創下去年5月來高位。市場目前正處於貨幣政策轉向消化期，投資人也在密切觀望本周即將公布的個人消費支出（PCE）物價指數，以尋找進一步的利率政策走向指引。



政治不確定性暫消除



另一邊廂，筆者於今年6月9日在本欄提醒投資者，英鎊短線或繼續下探，初步目標價1.325水平。過去逾一個月來，英鎊走勢命中我們預期，於上周盤中低見1.3163。英倫銀行上周亦宣布將利率維持在3.75厘不變，符合市場預期。



進入本周，英國首相施紀賢宣布辭去黨魁並留任首相一職，直到選出新任首相為止。英國政治不確定性短暫消除，令英鎊短暫於1.316水平反彈。執筆之時，英鎊兌美元暫時於1.32水平徘徊。筆者認為，短線投資英鎊資產仍需謹慎，現時英國仍處於政治真空期階段，風險因素並未完全消除的情形下，預計英鎊短線將於1.315至1.34區間上落整固。展望2026年下半年，英鎊兌美元目標區間為1.27至1.38水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部