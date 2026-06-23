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鄧聲興 - 長飛海外布局進入收成期 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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鄧聲興
2小時前
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產經 專欄
內容

　　長飛光纖光纜（6869）2026年第一季度業績營收36.95億元人民幣，按年增長27.7%，歸母淨利潤更飆升226.4%至4.95億元，毛利率41.5%與淨利率15.84%均創上市以來新高。其核心驅動力在於全球AI算力基建對光纖需求的結構性爆發，疊加光纖預製棒供給短缺引發的價格急升。供給端方面，光棒擴產周期長達約兩年，產能擴張遠慢於AI需求增速；需求端則受AI數據中心擴建、海外電信基建回暖及光纖無人機三股力量疊加，行業供不應求格局短期難以逆轉。近期股價大漲，主因北美AI數據中心需求激增，日本光纖供應商藤倉因產能擴張緩慢決定對DCI互聯光纜漲價30%並大幅上調業績指引。

　　長飛為全球光纖光纜市場份額連續9年居首的龍頭，已在全球部署超過10個商用及試點項目。海外布局同步進入收成期，2025年海外業務收入60.9億元，按年大增47.8%，佔總營收比例升至42.7%，定單排期已延伸至2028年。目標價320元，止蝕價233元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

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