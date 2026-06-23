朱紅 - 建滔積層板創新高 吼「13870」 | 窩輪熱炒特區

據報小米汽車YU7 GT搭載自主研發自動駕駛系統，在全程無人狀態下完成紐北官方計時圈，為全球首個紐北自動駕駛圈速紀錄。小米（1810）股價連跌4日，曾低見23.52元再創年多新低。如看好小米可留意認購證「13719」，行使價30.88元，實際槓桿5倍，明年1月到期。如看淡小米可留意認沽證「13720」，行使價16.88元，實際槓桿4倍，明年2月到期。



建滔積層板（1888）股價高位反覆，再創新高並逼近百元關口後遇阻力一度倒跌，其後在92元附近徘徊。如看好建板可留意認購證「13870」，行使價128.88元，實際槓桿2倍，明年2月到期。如看淡建板可留意認沽證「13714」，行使價46.88元，實際槓桿1倍，明年4月到期。



報道指美伊兩國高級別代表在瑞士首輪技術磋商已經結束，雙方同意未來談判路線圖，力爭60天內達成最終協議。恒指持續下跌，曾跌至23444點創一年新低。如看好恒指可留意牛證「65309」，收回價23231點，實際槓桿36倍，明年12月到期；或可留意恒指牛證「65313」，收回價23118點，實際槓桿30倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊證「60944」，收回價24618點，28年4月到期；或可留意恒指熊證「60812」，收回價24718點，實際槓桿22倍，28年4月到期。



據報道，財政司司長陳茂波透露正與內地監管當局商討擴大跨境投資渠道，探討容許內地散戶認購香港新股、放寬合資格投資者門檻及擴大投資產品範圍等。港交所（388）股價表現反覆，在377元附近低位徘徊。如看好港交所可留意認購證「13581」，行使價458.88元，實際槓桿8倍，明年2月到期；如看淡港交所可留意認沽證「28425」，行使價349.8元，實際槓桿9倍，今年10月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅