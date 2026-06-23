聞風至 - 東方證券短線突破意欲強 | 鮮股落鑊

A股金融股爆發，兼有成交金額創歷史第二高配合，內地券商股表現值得留神，東方證券（3958）昨日急彈6.6%，收報6.1元，走勢上再次挑戰6.2元阻力，觀乎內地A股形式，短線突破意欲強烈。



昨日A股兩市成交額達到3.74萬億元人民幣，創中國股市歷史上第二大單日天量。A股強勢首要原因當然要數內險股，據報國家金融監管總局局長丁向羣在2026陸家嘴論壇發表講話，釋放多項重要政策訊號，其中包括加快完善離岸金融監管制度，支持新型金融業務在上海先行先試。



要知道，今年初市場一直討論國內有數萬億元（人民幣，下同）存款到期，其中中金估計金額達5萬億至7萬億元，這批追求低風險、穩定回報的資金正在苦苦尋找資金出路。中央在此時出手，或為內地金融股打開新產品的投資大門。



A股轉熱最受惠的當然是內券股，東方證券更是內券商中，市帳率較為落後的一員，市帳率僅0.58倍，相對於交銀國際（3329）的1.46倍、中信証券（6030）的1.34倍，可謂遠遠落後。



從走勢上來看，東方證券若成功突破6.2元阻力，可望快速挑戰今年初橫行區7元（港元，下同）水平，甚至有望挑戰去年8月份高位8.88元。按其每股盈利0.65元人民幣及每股資產淨值約10.515元計，即使重上8.88元，亦只是相當於市盈率約12倍、市帳率約8.4倍。



綜合A股市場環境與東方證券低估值的優勢，該股無疑是此輪A股資金牛的好選擇。



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