大行晨報 - 紐元或可考慮低吸｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　周末以色列襲擊黎巴嫩，伊朗再度關閉海峽，引發對美伊協議破壞的擔憂。從最新局勢看，美伊仍在瑞士談判，有報道稱雙方已就霍爾木茲海峽通航問題取得進展，以色列也將結束全國範圍內的公共限制措施，表明局勢繼續升級的概率不大。美國和伊朗確認諒解備忘錄內容，美伊首輪高級別會談結束，各方敲定60天路線圖，協議將開放霍爾木茲海峽並解除伊朗石油制裁。儘管近期地緣反覆，整體朝着緩和方向發展。

　　歐羅兌美元上周顯著受壓，尤其在美國聯儲局議息會議後，歐羅兌美元大幅向下。從技術圖表可見，歐羅此前已失守上升趨向線支撐，亦可說是年內形成的三角形態底部位置，故大有機會將展開新一輪下跌。下個關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需特別留意若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12以至1.10關口。阻力位回看1.1530及1.1620，其後留意1.1660這位置為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線，若後市可重返此區之上，才可望歐羅有著回穩傾向。

　　加拿大統計周一公布數據顯示，加拿大5月通脹年率加速至3.2%，高於4月的2.8%，也高於機構調查預期的3.0%。

　　美元兌加元在去年11月6日觸高於1.4139，11月21日觸高至1.4130，經過這半年的回挫再反彈後，至今又復走到此區，若然再而破位或見匯價將開展又一浪升勢，其後看至1.4240以至1.43，下一級看至1.4420以至1.46。短線支持位回看1.4020，RSI及隨機指數處於嚴重超買區域，示意着調整風險正在日益增加。而上升趨向線位於1.3920，視為支撐關鍵；續後留意25天平均線1.3870，雙雙跌破則見回調走勢確立。再而看至1.38及1.36水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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　　美國聯儲局上周議息會議符合市場預期，將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變，議息聲明剔除早前暗示未來可能會減息的關鍵措辭。聯儲局今次公布的季度利率點陣圖顯示，今年聯邦基金利率目標中位數為3.8厘，高於3月時預計的3.4厘，較目前目標區間亦高出0.25厘。這表明貨幣政策委員會（FOMC）認為，今年至少有必要加息一次。FOMC下調2026年實質國內生產總值（GDP）預期，預計今年美國經濟將
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　　外媒曝光的美國與伊朗諒解備忘錄草案顯示，美國將在備忘錄簽署後立即解除對伊朗石油的出口限制，兩國將共同確保霍爾木茲海峽的航運在30天內回復到衝突發生前的水平，伊朗還將有權動用3000億美元發展基金。執筆之時，美國聯儲局議息結果暫未公布，市場仍在關注將於今次會議公布的季度利率點陣圖和新主席沃什的講話。美匯指數本周以來持續於99.5水平橫盤整固。 　　另一邊廂，澳洲央行本周議息後決定將央行現金
2026-06-18 02:00 HKT
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