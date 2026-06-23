大行晨報 - 紐元或可考慮低吸｜大行晨報

周末以色列襲擊黎巴嫩，伊朗再度關閉海峽，引發對美伊協議破壞的擔憂。從最新局勢看，美伊仍在瑞士談判，有報道稱雙方已就霍爾木茲海峽通航問題取得進展，以色列也將結束全國範圍內的公共限制措施，表明局勢繼續升級的概率不大。美國和伊朗確認諒解備忘錄內容，美伊首輪高級別會談結束，各方敲定60天路線圖，協議將開放霍爾木茲海峽並解除伊朗石油制裁。儘管近期地緣反覆，整體朝着緩和方向發展。

歐羅兌美元上周顯著受壓，尤其在美國聯儲局議息會議後，歐羅兌美元大幅向下。從技術圖表可見，歐羅此前已失守上升趨向線支撐，亦可說是年內形成的三角形態底部位置，故大有機會將展開新一輪下跌。下個關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需特別留意若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12以至1.10關口。阻力位回看1.1530及1.1620，其後留意1.1660這位置為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線，若後市可重返此區之上，才可望歐羅有著回穩傾向。

加拿大統計周一公布數據顯示，加拿大5月通脹年率加速至3.2%，高於4月的2.8%，也高於機構調查預期的3.0%。

美元兌加元在去年11月6日觸高於1.4139，11月21日觸高至1.4130，經過這半年的回挫再反彈後，至今又復走到此區，若然再而破位或見匯價將開展又一浪升勢，其後看至1.4240以至1.43，下一級看至1.4420以至1.46。短線支持位回看1.4020，RSI及隨機指數處於嚴重超買區域，示意着調整風險正在日益增加。而上升趨向線位於1.3920，視為支撐關鍵；續後留意25天平均線1.3870，雙雙跌破則見回調走勢確立。再而看至1.38及1.36水準。

英皇金融集團業務總裁

黃楚淇