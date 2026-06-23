大行晨報 - 紐元或可考慮低吸｜大行晨報

美國聯儲局上周議息會議符合市場預期，將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變，議息聲明剔除早前暗示未來可能會減息的關鍵措辭。聯儲局今次公布的季度利率點陣圖顯示，今年聯邦基金利率目標中位數為3.8厘，高於3月時預計的3.4厘，較目前目標區間亦高出0.25厘。這表明貨幣政策委員會（FOMC）認為，今年至少有必要加息一次。FOMC下調2026年實質國內生產總值（GDP）預期，預計今年美國經濟將增長2.2%，3月時預期為增長2.4%。另外還大幅上調2026年核心個人消費支出物價指數，由3月時預期的2.7%上調至3.3%。

另外，紐西蘭聯儲銀行5月議息會議將利率維持在2.25厘不變，符合市場預期。聲明指出，中東地緣政治局勢正在推高短期通脹，中期通脹壓力前景不確定性亦較大。官員稱利率很可能需要比2月貨幣政策聲明中預期的更早大幅度上調。紐西蘭今年首季通脹意外維持在一年半來的高位，按年上升3.1%，按季則上升0.9%，兩者均高於預期。加上上周公布的紐國第一季國內生產總值遠超市場預期，按年上升1.5%，顯示經濟亦較市場預期的更具韌性，為紐儲行提供加息空間。

通脹高企加息預期升溫

紐儲行議息時間較其他幾間主要央行少，彭博利率期貨顯示，交易員預計紐儲行下半年將恢復加息周期，7月加息0.25厘概率已接近9成。今年6月以來，受美元反彈影響，紐元兌美元迎來一輪回調，並一度低見0.5719水平。通脹回暖帶動加息預期升溫的情形，我們認為紐元短線或可於0.57水平追入以捕捉回升機會，初步目標價約0.585至0.59水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部