朱紅 - 小米尋底 留意「13062」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）持續進行回購，周三再斥資逾1億元回購400萬股，累計回購約3010萬股，佔0.12%股權。小米股價連日下跌，曾低見24.36元再創年多新低。如看好小米，可留意小米購「13062」，行使價35.88元，實際槓桿6倍，今年12月到期。如看淡小米，可留意小米沽「13720」，行使價16.88元，實際槓桿4倍，明年2月到期。



據報國家市監總局起草外賣平台補貼行為徵求意見稿，以規範監督相關補貼行為，維持市場競爭秩序。美團（3690）股價連跌3日，曾跌至71.1元創近來新低。



如看好美團，可留意美團購「13002」，行使價96.88元，實際槓桿5倍，明年1月到期。如看淡美團，可留意美團沽「26642」，行使價53.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



聯儲局會議決定維持聯邦基金利率目標區間在3.5至3.75厘不變，會後利率期貨顯示市場預計，到明年首季末局方將加息兩次。外圍股市偏軟，恒指連跌多日，失守24000點，曾低見23749點。如看好恒指，可留意恒指牛「55892」，收回價23318點，實際槓桿38倍，2028年1月到期。或可留意恒指牛「65313」，收回價23118點，實際槓桿28倍，明年12月到期。



如看淡恒指，則可留意新上市恒指熊「60812」，收回價24718點，2028年4月到期。或可留意恒指熊「59529」，收回價24918點，實際槓桿19倍，2028年4月到期。



建板破頂 追Call「13870」



建滔積層板（1888）公布母企減持1.55億股，套現約117.8億元，公司股價於高位表現反覆，收市升至91.85元再創新高。



如看好建板，可留意建板購「13870」，行使價128.88元，明年2月到期，實際槓桿2倍。如看淡建板，可留意建板認沽證（13714），行使價46.88元，明年4月到期，實際槓桿1倍。



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筆者為證監會持牌人

朱紅