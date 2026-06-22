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伍一山 - 恒指破底中線下探21000 | 有錢圖

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伍一山
4小時前
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產經 專欄
內容

大市端午假期前夕跌破重要支持，恒指上周四裂口低開167點，至24145點，其後跌幅快速擴大，午後見全日低位23749點，大跌563點，收市反彈至23924點，以裂口大陰燭下跌387點，成交金額增至3587億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位23479點，高位25047點，一周以大陰燭下跌793點或3.21%。周線技術指標全面向淡，SAR前周已發出轉勢向淡訊號；MACD由牛熊轉為雙熊；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI跌至26.62；保歷加通道被大陰燭撐開，擴大後市下跌空間；10周線（25466）和20周線（25664）相繼跌破50周線（25778），接連發出死亡交叉訊號。

　　恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部，最高升至28056點，其後反覆下挫，前周跌至底部支持區（24200至25000）反彈，惟升至25000點附近即遇強大阻力，結果一周以大陰燭跌破24200點底部支持，中線橫行區量度跌幅目標可至21000點水平，短線100周線（23374）料有支持。恒指若有反彈，24200點料有阻力。

江銅挑戰雙底頸線

　　國指上周四裂口大跌167點，報7976點，一周以大陰燭累跌398點或4.76%。周線技術指標向淡，MACD雙熊，熊差擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI跌至24.41。國指剛跌穿100周線（8262），下一支持是250周線（7407）。

　　江西銅業（358）逆市升9.26%，收報41.06元，消息指AI伺服器、高速光模塊迭代提速，配套HVLP4代算力銅箔需求快速放量，而江銅是主要的銅箔生產商，公司正籌備分拆旗下的江銅銅箔於本港上市。走勢上，江銅股價1月尾大升至53.75元超買，MACD頂背馳，其後於3月和6月形成雙底形態，MACD出現底背馳，上周四以大陽燭升抵雙底頸線，現水平買入，目標價52元，跌破37.8元止蝕。

伍一山

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2026-06-15 02:00 HKT
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