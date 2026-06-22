聞風至 - 復宏漢霖值看好 | 鮮股落鑊

外圍近期變化因素多，港股走勢卻持續轉差。恒指上周四端午假期長周末前夕，更跌穿24000關，連續第4日開出陰燭。踏入2026年後，復宏漢霖（2696）迎來新藥與新適應症的密集收穫期，公司的重磅生物類似藥漢倍優®（HLX11）已在內地獲批，並預計於年內登陸歐盟；而獲納入內地優先審評的H藥「胃癌圍手術期治療」新適應症，以及歐盟市場針對肺癌、食管癌的三大適應症，也預計在2026年全數面世，進一步釋放全球化增長動能。



復宏漢霖是復星醫藥旗下的重要生物製藥平台，專注抗體藥、生物類似藥及創新腫瘤免疫療法研發，產品已覆蓋中國、歐盟及多國市場。作為復星醫藥布局全球生物藥的核心資產，集團曾於2024年提出以每股24.6元私有化復宏漢霖，惟在2025年1月H股類別股東大會遭逾反對而告吹。



將推出多款焦點新藥



私有化失敗後，公司股價反見節節上升，目前已較當年的私有化要求價24.6元累升逾1.5倍，更一度高見92元。



其去年業績表現平穩，純利僅升0.8%，至8.27億元（人民幣，下同）；但值得留意的是，這個數字是在2024年純利勁升50%的高基數之下維持。2025年財年公司核心產品「雙引擎」商業化成果亮眼，乳腺癌旗艦藥漢曲優®以29.65億元銷售額高居收入榜首，核心創新藥漢斯狀®（H藥）則以14.93億元緊隨其後，兩大重牌藥品合佔公司年內收入達66%。



但正如開首所說，公司正有多項焦點新藥推出市場，以及搶攻海外市場，有望成為推動收入再上台階的核心動力。隨着HLX11、H藥等重磅產品在中歐市場發力搶攻，加上研發管線持續推進，復宏漢霖增長曲線正由「小數產品驅動」轉向「多產品、多市場」的發展，未來盈利能力與估值想像空間仍具提升潛力。



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