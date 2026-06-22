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關志康 - 香港人「超長青春期」 | 神耆商機

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關志康
4小時前
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產經 專欄
內容

　　從加拿大回來的老前輩看着電視笑說：「《中年好聲音》又播？還這麼多人看？」

　　一位廣告界老行尊笑著解釋：「這種節目有收視，不但是因為唱得好，而是背後的故事。現在看電視的，多半也是中年人，看見別人轉換賽道，自然有共鳴。」那種感覺很直接——原來人生未必要沿着同一條路走到底。以往50歲轉行，常被視為「鋌而走險」；如今中途轉換跑道，反而越來越常見。

　　有位企業老闆說得很實在：「現在當警察的，都有機會成為太空人，你說還有甚麼不可能？」

　　不過，觀念的更新，總是慢半拍。早前一位40多歲的女藝人公開離婚後的新戀情，網上仍有不少刻薄評論，嘲諷她「已經有兩個孩子，還像小女孩般談戀愛」。這類說法，多少反映了一種過時的想像：彷彿女人過了某個年紀，就應該把情感收起，將生活收窄。

　　但現實的節奏，其實早已變了樣。一方面，20多歲的大學畢業生面試時仍有家長陪同，出現「大學中學化、中學小學化」的現象；另一方面，小朋友卻越來越早進入競爭，幼稚園已開始接觸頗為進階的語文內容。

　　或許可以這樣理解——在長壽社會之下，我們正處於一個「超長青春期」。40歲談戀愛，不必刻意低調；50歲轉行，也未必要附帶一段悲情故事；甚至70歲創業，也未必只是新聞裏罕見的勵志案例。

　　說到底，問題從來不是「這個年紀應不應該」，而是你還有沒有打算，再為自己試一次？

健康教育基金會主席
關志康
 

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2026-06-15 02:00 HKT
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