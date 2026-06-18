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尹商基 - 「創業快綫」十優下周誕生 助初創加快拓展國際市場 | 商貿先鋒

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尹商基
3小時前
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產經 專欄
內容

近年香港初創生態持續壯大，初創數目創新高，去年的數目更按年增加11%至5221間。在全球經濟面對不確定性與面對各種外部挑戰的背景下，本地生態圈整體仍展現出穩定韌性及持續增長的動力，反映香港作為區域創新樞紐的競爭優勢。

　　香港貿發局舉辦的第九屆「創業快綫」終極決選將於下周四（6月25日）舉行，屆時十間優勝初創將正式誕生，同時頒發新一屆「環境、社會及管治大獎」以及「我最喜愛初創大獎」。貿發局將為優勝初創安排一系列推廣及交流考察活動，協助企業與潛在投資者、買家和合作夥伴建立聯繫，推動其業務進一步發展並拓展目標市場。

  今屆入圍20強的初創業務範疇廣泛，涵蓋健康科技、智慧城市、寵物及綠色科技等領域。人工智能應用進一步延伸至建築安全、健康管理、互動娛樂等實體場景，趨向多元及更貼近日常生活。此外，不少入圍初創聚焦前沿醫療保健及綠色科技，例如細胞治療、妊娠毒血症檢測、循環包裝、植物基材料等，呼應香港加快建設國際創科中心的發展方向。

　　多家入圍初創均以拓展國際市場為目標，積極開拓東盟及中東等新興市場，部分企業已與國際企業及行業龍頭建立合作，成功技術成果落地，並取得市場驗證，為產品商品化及加速走向海外市場奠定基礎。

　　去年創業快綫十優初創企業之一、全球首間將量子技術應用於視覺科學的初創企業Entoptica，其技術總監Taranjit Singh表示，創業快綫為公司提供與投資者及業界導師對接的寶貴機會，有助籌集資金以推動臨床試驗與擴充產能，並透過參加貿發局活動擴展在眼科醫療領域的業務網絡。他續指，公司在貿發局帶領下於今年一月參與美國消費電子展（CES 2026），成功與來自上海、日本及美國的潛在合作夥伴、製造商及投資者建立聯繫，更售出兩個原型產品，每個售價達10萬美元，成果遠超預期。

　　另一間2024年十優初創、健康科技公司PointFit Technology，於去年六月在巴黎舉行的Viva Technology展會上，與法國室內訓練平台Kinomap簽署合作備忘錄，讓PointFit的汗液監測技術整合至Kinomap系統，使用戶在運動過程中即時監測肌肉疲勞情況。由此可見，貿發局透過企業配對、能力提升及市場推廣等全方位支援，為初創提供度身訂造的發展平台，多年來協助優勝初創拓展全球市場，促成合作與投資機遇。

　　立即報名參加創業快綫終極決選日2026：https://bit.ly/4upftLn

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