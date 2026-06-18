朱紅 - 比亞迪偏軟 撈「13721」購 | 窩輪熱炒特區

報道指，5月全球新註冊純電動車及插電式混合動力電動車數量按年增長3%，至約180萬輛，主要受惠歐洲需求增加，而中國及北美地區則有所下跌。比亞迪股份（1211）股價偏軟，曾跌至81.35元創一年多新低。如看好比亞迪，可留意比迪購「13721」，行使價96.88元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡比亞迪，則可留意比迪沽「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



建滔積層板（1888）公布，控股股東建滔集團配售1.55億股股份，套現約117.8億元。建板股價表現反覆，盤中創新高後一度回落至85元，其後在88元水平整固。如看好建板，可留意新上市建板購「13870」，行使價128.88元，明年2月到期。如看淡建板，則可留意建板沽「13714」，行使價46.88元，實際槓桿1倍，明年4月到期。



MiniMax（100）股價自3月中高位累計回吐約7成，在450元附近好淡爭持。如看好MiniMax，可留意稀宇購「13405」，行使價1288.88元，實際槓桿2倍，明年3月到期。



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朱紅