聞風至 - 南京熊貓具星鏈概念 | 鮮股落鑊

美股杜指周二再創新高，標普及納指則雙雙回吐。然而，三大指數目前仍處高位。相對之下，港股弱勢未止，連續開出3支陰燭。恒指輕微高開2點，報24495點，隨後曾見24560點，升67點。惟至此無力再上，大市掉頭回落，午後最低見24254點，跌239點。收報24313點，跌181點。全日成交金額回升至2704.1億元。



「腦機接口」概念南京熊貓（553）在1月曾因披露公司開展新一代衛星通訊終端相關技術研究，而獲資金追捧，股價一度升至7.22元。其後隨主題熱度回落，股價回調至約4元水平，累計跌幅明顯。現階段股價走勢雖未完全改善，但已呈現企穩跡象，更重要的是，估值已回落至接近1倍市帳率的位置，值博率開始浮現。



根據公司在投資者關係平台的公開回覆，南京熊貓已開展新一代衛星通訊終端技術研究，相關技術可應用於手機、車載、船載及機載等多個場景。該項目涵蓋軟硬件研製，可支持終端與終端之間的衛星通訊。不過，公司亦強調，項目目前仍屬科研性質，整體尚處於研發階段。



潛在受惠「千帆星座」



正因項目仍未成熟，股價在早前急升後亦出現明顯回吐。然而，隨着美股SpaceX上市後股價持續大幅攀升，全球資本市場對航天及衛星互聯網領域的關注度迅速提升，南京熊貓的航空概念亦值得重新審視。



早在2024年，中國科學院與上海市人民政府已宣布啟動「千帆星座」計劃，該項目被視為中國對標SpaceX的星鏈（Starlink）的核心工程，初步規模規劃超過1.5萬顆低軌衛星。



從南京熊貓最新披露的訊息觀察，公司有望成為「千帆星座」的應用端概念股之一。同時，公司亦與東南大學、星思半導體等合作，打造新型產學研科技創新平台，並構建「低軌衛星互聯網終端產業鏈聯盟」，進一步強化其在衛星通訊終端領域的布局。



在SpaceX股價持續推高背景下，市場對航天及衛星互聯網板塊熱度正快速升溫。南京熊貓作為「中國版星鏈」概念的潛在受惠者，其主題性憧憬正逐步累積，股價具備再度爆發條件。



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