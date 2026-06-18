郭家耀 - 騰訊目標價550元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

騰訊（700）加快推進AI生態布局，把AI接入場景並落地執行，以微信為核心入口，將AI從對話能力延伸到可操作的服務能力。微信公布《關於開發者接入微信AI生態的指引》，允許開發者在小程序管理後台授權，把小程序接入微信AI生態。騰訊亦把AI智能體推向更有商業價值的交易與履約場景。京東與騰訊圍繞AI



Agent展開深度合作，利用騰訊的生態入口與京東的供應鏈、履約服務能力，打造跨場景智能化服務體系。騰訊與美團的合作，同樣由騰訊提供AI入口與助手能力，合作方提供本地生活或交易的供給與履約。整體看來，騰訊的策略是用微信作為需求觸發與智能體調度中心，再借助合作夥伴補齊供應與交付短板，推動AI Agent走向生態協同。此舉將有助消除市場對騰訊在AI業務發展的疑慮，提升公司估值。目標價550元；入巿價440元；止蝕價400元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

