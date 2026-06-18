大行晨報 - 美元兌瑞郎衝擊0.8關口｜大行晨報

歐羅兌美元窄幅上行，徘徊於1.16水準附近，美國與伊朗和平協議取得進展，霍爾木茲海峽重新開放預期升溫，市場風險偏好改善，為歐羅提供一定支撐。美國與伊朗推動結束衝突的和平協議取得新的進展。美國副總統萬斯表示，美國總統特朗普可能提前公布結束衝突的初步協議。與此同時，伊朗外交部長確認，新一輪旨在達成最終全面協定的談判將在瑞士展開。市場認為，如果協議順利推進，將進一步緩解全球能源供應緊張局面，並推動市場風險偏好持續改善。



整體匯市在美聯儲周三深夜公佈利率決議前保持謹慎，聯儲局新任主席沃什對未來貨幣政策方向的表態將為市場所關注。市場參與者普遍減少方向性押注，等待利率聲明、經濟預測以及美聯儲主席沃什首次新聞發佈會釋放更明確的政策訊號。目前市場普遍預計，聯儲局將在此次政策會議上維持聯邦基金目標利率區間在3.5至3.75厘不變。



然而，隨着此前中東局勢導致能源價格上漲，全球通脹壓力有所回升，市場對於美聯儲未來政策路徑的判斷發生變化。投資者將重點關注聯儲局是否釋放進一步收緊政策的信號，以評估美元未來走勢。根據CME



FedWatch



Tool資料，市場預計聯儲局在年底前加息25個基點的概率約為42%。如果聯儲局官員在政策聲明或新聞發布會上釋放更強硬的鷹派信號，美元可能進一步走強；反之，若聯儲局強調通脹風險已經緩解，或對未來政策保持謹慎態度，則料會壓制美元。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價此前已失守上升趨向線支撐，亦可說是年內形成的三角型態底部位置，故大有機會將展開新一輪下跌。下個支撐位料為1.15，剛在上周勉力守住此關口，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12以至1.10關口。阻力回看1.1620，其後留意1.1660這位置為前期雙頂型態的頸線位置，亦為50天平均線，若後市可重返此區之上，可望歐羅有着回穩傾向。其後阻力料為下降趨向線1.1680。



美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步逼近此區。短線阻力見於0.80關口，留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看250天平均線0.7930及0.7870，下一級料為0.7760及0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。較大阻力指向0.8000/0.8050水準，下一級看至0.8150及0.8250水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

