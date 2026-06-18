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大行晨報 - 澳元仍可逢低吸納｜大行晨報

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產經 專欄
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　　外媒曝光的美國與伊朗諒解備忘錄草案顯示，美國將在備忘錄簽署後立即解除對伊朗石油的出口限制，兩國將共同確保霍爾木茲海峽的航運在30天內回復到衝突發生前的水平，伊朗還將有權動用3000億美元發展基金。執筆之時，美國聯儲局議息結果暫未公布，市場仍在關注將於今次會議公布的季度利率點陣圖和新主席沃什的講話。美匯指數本周以來持續於99.5水平橫盤整固。

　　另一邊廂，澳洲央行本周議息後決定將央行現金利率維持在4.35厘不變，今年以來，澳洲央行連續三次議息會議加息，惟今次會議按兵不動，結果符合市場預期。央行表示通脹可能在一段時間內於高位徘徊，並表示必要時會再加息。澳洲央行今年以來一系列加息行動帶來的影響，已逐漸反映在經濟上。澳洲統計局早前公布的數據顯示，受持續的物價壓力與中東地緣政治推高能源成本影響，拖累了整體消費表現。澳洲經濟增速低於市場預期，2026年第一季國內生產總值（GDP）按年增長2.5%，低於市場預期，亦弱於上一季度的增幅，按季則增長0.3%，同樣遜於市場預期的0.5%。彭博利率期貨顯示，市場預計澳洲央行今年仍有一次加息機會。

　　進入6月以來，澳元因美元一度反彈而承壓，澳元兌美元一度失守0.7水平大關，6月至今跌幅約1.6%，僅次於紐元的2.7%。不過近一周以來，隨着風險情緒略為降溫，美匯指數回落，澳元兌美元亦出現反彈。澳元兌美元從低位約0.6979反彈，執筆之時正於0.7059水平徘徊。作為今年下半年筆者較為看好的貨幣之一，澳元兌美元仍可於0.7水平附近逢低吸納，短至中線有望重返0.72至0.725水平的年內高位。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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