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聞風至 - 廣發証券估值有望修復 | 鮮股落鑊

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聞風至
35分鐘前
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產經 專欄
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美股3大指數周一全線造好，杜指更見破頂。惟內地經濟數據疲弱，港股短暫反彈過後再度向下。廣發証券（1776）近期股價受政策憧憬帶動而轉強，估值仍處於相對低位，現價具備一定吸引力。隨着《衍生品交易監督管理辦法（試行）》正式落地，市場預期頭部券商在資本中介及衍生品業務上有望迎來新一輪擴張，廣發作為資產負債表較強、業務布局完整的龍頭之一，有條件展開估值修復升浪。

　　中證監於上月公布市場期待已久的《衍生品交易監督管理辦法（試行）》，標誌內地衍生品市場正式進入更市場化、更具靈活度的新階段。摩根士丹利認為，新規對主要券商屬正面催化劑，盈利能力料更趨分化，取決於運用資產負債表的能力。該行指出，新規屬里程碑式改革，為中資券商在有效監管框架下開發衍生產品鋪路，並提升國際競爭力。

現價仍低於配股價

　　廣發今年以來已完成多項集資動作，其中最關鍵的當然要數1月配股並發債集資近61億元，當時集團以每股18.15元作價，發行2.19億股新H股。配售所得款項總額約為39.75億元，擬用於向境外附屬公司增資，以支持集團的國際業務發展。

　　另有一批可轉債共涉21.5億元，可按每股19.82元兌換為H股。現時兩批新進場的投資者持股均處於「潛水」階段，亦反映現價偏低。

　　在衍生品新規放寬產品設計與交易限制的背景下，低成本負債等同擴大資產負債表的「彈藥」，可直接提升資本中介、做市及衍生品業務的承載能力。廣發近年成功鎖定低息資金，為後續業務擴張提供明確支撐。

　　回到基本面，廣發目前估值仍處於偏低水平，市帳率僅約0.92倍，相較同業中信証券（6030）市帳率約1.3倍及招商證券（6099）市帳率約1.1倍為低，而股息收益率約3.8厘，則為其股價提供一定下行保護。

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