大行晨報 - 市場對美伊局勢保持謹慎 紐元續承壓｜大行晨報

美國總統特朗普周一表示，美國與伊朗已就結束海灣地區衝突簽署了一項初步協議，但未披露具體條款。根據已知資訊，該協定將重新開放此前被封鎖的霍爾木茲海峽，並將停火期限延長60天，以便後續談判處理伊朗核計劃等棘手問題。伊朗方面承諾，既不生產也不獲取核武器，將在境內稀釋其高濃縮鈾儲備，並立即向所有商船重新開放霍爾木茲海峽；美國則相應解除海上封鎖。這份草案令市場避險情緒急劇降溫，資金迅速從避險資產回流至風險資產，美元隨之從高位顯著回跌。一方面，投資者正在等待美國與伊朗之間和平協議的具體細節進一步明朗化。與此同時，市場焦點轉向聯儲局即將在周三晚的公布的政策會議結果，這將是新任主席沃什上任後的首次新聞發布會，其關於利率路徑的表態料將左右美元走勢。CME FedWatch工具顯示，交易員將聯儲局12月加息的概率從上周的近70%下調至57%。



紐元兌美元在本月初未能上破0.60這個心理關口的情況下，開展回吐，形成一組均稱的雙頂型態，頸線在0.58水準附近，故要留意若後市明確下破此區，將見進一步的技術下行壓力較大支撐預估在0.5760及4月初低位0.5679，再而指向0.56水準。阻力則回看0.59，其後將指向0.5940及0.60關口，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。



美元兌加元自5月初低位1.3549，至目前見過1.40關口，累積漲幅約450點，並且也令RSI及隨機指數處於嚴重超買區域，示意着調整風險正在日益增加。而上升趨向線位於1.3910，視為短線支撐的關鍵；續後留意25天平均線1.3820，雙雙跌破則見回調走勢確立。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度在1.3910及1.3840，50%及61.8%則為1.3785及1.3730。較大支撐至1.3610及1.3550水平。上方阻力位會料為1.4030及1.4140水準，其後看至1.4240以至1.43。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

