大行晨報 - 美元短線料區間上落｜大行晨報

今個星期環球市場有四間央行將先後舉行議息會議，執筆之時澳洲央行和日本央行已經公布議息結果，澳洲央行議息後宣布將利率維持在4.35厘不變，為今年以來連續3次上調利率之後首次按兵不動。日本央行則宣布加息0.25厘，將利率上調至1厘，為31年來的最高水平。



另外，中東地緣政治局勢持續傳來好消息。美國和伊朗簽署電子版諒解備忘錄，特朗普表示具體文本可能在周五之後某個時間公布。消息帶動油價連續4個交易日回落，執筆之時紐約期油價格暫時失守每桶80美元，正於每桶79美元附近上落。美匯指數暫時於99.6水平上落整固。



此外，美國5月製造業產出按月持平，今年以來首次陷入停滯，表明伊朗戰爭導致的供應鏈衝擊及成本飆升可能開始對製造業活動構成壓力，受抵押貸款利率和材料成本走高拖累，美國6月份住宅建築商信心下滑。儘管美國5月通脹（CPI）升幅達逾3年來最高水平，按年升4.2%，結果符合預期，但實際平均時薪則創3年多來最大降幅。



美國聯儲局將於周四公布議息結果，市場預計聯儲局今次會議按兵不動已是共識。不過，本次議息會議仍有多項重點需要留意，首先是聯儲局貨幣政策委員會（FOMC）每個季度公布的利率點陣圖，相信會為市場預測聯儲局下半年利率路徑提供參考。除此之外，今次議息會議亦是新主席沃什上任後的第一次會議，惟市場重點關注新主席風格以及是否會釋放鷹派訊號。現時市場關注美伊談判進展及聯儲局議息，美元短線料將於99至100水平區間上落。



光大證券國際產品開發及零售研究部