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朱紅 - 看好阿里可吼「13231」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
5小時前
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產經 專欄
內容

　　外媒引述消息人士報道，螞蟻將推出一項新功能，用戶可以通過輸入文字或語音指令，讓支付寶AI助手預訂車輛、訂購咖啡或安排外賣。經用戶授權後，該助手還能執行購買共同基金等理財任務。阿里巴巴（9988）股價止跌回穩，一度升至113元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證「13231」，行使價140元，明年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「13408」，行使價105元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

　　據國際半導體產業協會（SEMI）報告顯示，今年首季全球半導體設備銷售額達365.5億美元，按年增長14%，創下單季歷史新高。華虹宏力（1347）曾升一成至158.5元水平。如看好華虹，可留意華虹認購證「13159」，行使價205元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡華虹，可留意華虹認沽證「29549」，行使價90元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

　　巴基斯坦總理謝里夫表示，美國與伊朗已達成協議，結束近四個月的戰爭，雙方將立即永久停止所有戰線的軍事行動，正式簽署儀式將於周五（19日）在瑞士舉行。外圍股市向好，恒指曾反彈至25000點。如看好恒指，可留意新上市恒指牛證「58182」，收回價24188點，2028年9月到期。或可留意恒指牛證「57425」，收回價23988點，2028年9月到期，實際槓桿26倍。看淡恒指可留意恒指熊證「55623」，收回價25218點，2028年4月到期，實際槓桿47倍。或可留意恒指熊證「55189」，收回價25418點，2028年4月到期，實際槓桿33倍。

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中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-06-15 02:00 HKT
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